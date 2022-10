OM : Amavi à la cave, Milik cale … c’est vraiment compliqué pour les joueurs prêtés !

Pablo Longoria est un adepte des prêts. L’OM a accueilli plusieurs joueurs dans ce cadre cet été mais en a aussi fait partir certains. Où en sont les joueurs prêtés par le club aujourd’hui ?

Actuellement huit joueurs sont prêtés par l’Olympique de Marseille. Si certains joueurs comme Kévin Strootman ou Nemanja Radonjic ne reviendront plus au club, d’autres comme Jordan Amavi, Pol Lirola ou Konrad de la Fuente pourraient effectuer leur retour une fois leurs prêts terminés. L’avenir d’Arkadiusz Milik reste incertain incertain. On fait le point :

Milik, ça cale ?

Il était sur une bonne dynamique avec trois buts marqués, mais son compteur reste bloqué depuis le 2 octobre et un but face à Bologne. Il est resté mué face au Milan malgré une titularisation, idem face au Torino mais dans un rôle de supersub. En Ligue des Champions, il n’a pas participé au premier match face au Maccabi Haifa, il était titulaire lors du match retour et de la défaite sans marquer. Il faut dire que l’équipe est clairement en difficulté et que son coach Allegri est sur la sellette. Il a joué 7 matches / 3 buts / 340 minutes en Serie A.

Radonjic marque aussi le pas !

Il a commencé la saison comme un boulet de canon. L’ailier serbe a rapidement été buteur et décisif, créant même une petite hype autour de lui au Torino. Mais ce dernier a du mal à enchainer en termes de statistique, son compteur reste bloqué à 3 buts (1 en Serie A, 2 en Coupe d’Italie). Radonjic alterne les titularisations et les matches comme remplaçant, il a marqué un joli but en Coupe il y a deux jours d’une belle frappe (voir ci-dessus). Il a joué 10 matches / 1 but / 548 minutes en Serie A.

Strootman retrouve un peu de temps de jeu

Prêté au Genoa en Serie B, Kevin Strootman a connu un début de saison difficile. L’ancien international néerlandais commence à avoir du temps de jeu. Il était titulaire face à Cosenza le 15 octobre dernier, un match entier et un but marqué. Il a joué 5 matches / 1 but / 301 minutes en Serie B.

Lirola, ça ne décolle pas !

Prêté à Elche, Pol Lirola a bien du mal à s’imposer dans le club espagnol. Titularisé seulement 3 fois depuis le début de la saison, il est remplaçant depuis le match face au Rayo Vallecano, il n’a joué que 33 minutes depuis cette rencontre le 3 octobre dernier. Il a joué 5 matches / 0 but / 324 minutes en Liga.

Amavi, seulement 7 minutes de jeu !

Prêté à Getafe, Jordan Amavi est clairement en échec. Le latéral gauche ne trouve pas une place dans cet effectif, il passe sa vie sur le banc. Il n’a joué que 7 minutes depuis le début de la saison, une entrée en jeu face au Real Madrid le 8 octobre dernier. Il a joué 1 match / 0 but / 7 minutes en Liga.

Oussama Targhalline prend de l’expérience

Prêté à Alanyaspor, le jeune milieu de terrain ne joue pas tout le temps. Le seul jeune qui a eu du temps de jeu avec Sampaoli la saison dernière a prolongé pour être prêté. Il n’a été titularisé qu’une seule fois, il est resté sur le banc lors des deux dernières rencontres. Il a joué 5 matches / 0 but / 185 minutes en Süper Lig.

De la Fuente, déjà un échec !

Prêté à l’Olympiakos, Konrad de la Fuente n’a pas trouvé sa place. Non inscrit dans la liste de l’Europa League, il n’a été titularisé que deux fois en Super League. Le joeuur n’entre pas dans les plans de son entraineur, il n’a plus joué depuis le 11 septembre ! Il a joué 3 matches / 0 but / 151 minutes en Super League 1.

Luis Henrique, statut de remplaçant

Pablo Longoria pensait avoir bouclé le départ de son premier transfert Luis Henrique avec un prêt dans son ancien club Botafogo. Après des débuts encourageants et du temps de jeu, ce dernier est maintenant relégué dans un rôle de remplaçant et ne joue presque plus. Henrique n’avait plus joué depuis le 28 août dernier, soit hors de l’effectif ou sur le banc, il a retrouvé le terrain face à l’Internacional le 16 octobre dernier pour seulement 16 minutes de jeu. Il a joué 7 matches / 0 but / 195 minutes en Campeonato Brasileiro Série A.