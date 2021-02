OM : Amavi, la tuile !

Il avait commencé à jouer quelques minutes, il s’est de nouveau blessé. Jordan Amavi sera encore absents plusieurs jours et Larguet ne pourra pas compter sur lui face à Lyon…

Selon les informations communiquées par L’Équipe, Jordan Amavi s’est blessé à la cuisse. Cependant le latéral gauche ne devrait être éloigné des terrains que pendant quelques jours. Pour rappel, Amavi s’était blessé au mollet en décembre dernier et venait juste de reprendre avec le groupe, jouant même quelques minutes en fin de match face à Nantes et Nice. L’ancien niçois n’a participé qu’à 11 matchs de Ligue 1 et 5 rencontres de Ligue des Champions cette saison. Il sera libre en juin et ne devrait pas prolonger avec l’OM. Yuto Nagatomo sera donc aligné côté gauche face à Lyon ce dimanche…