OM : Amine Gouiri incertain face au Havre, De Zerbi dispose de solutions…

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et suscité une réelle inquiétude du côté de l’Olympique de Marseille. Mardi soir, Amine Gouiri a été victime d’un choc impressionnant lors du match de qualification pour la Coupe du monde entre l’Algérie et l’Ouganda. Alors qu’il tentait de recevoir un ballon aérien, l’attaquant marseillais a été percuté de plein fouet par le gardien ougandais Omar Magoola à la 85e minute. Les deux joueurs sont sortis sur civière, symboles de la violence de l’impact.

Même s’il est resté conscient, Gouiri s’est immédiatement tenu l’épaule droite en grimaçant. Celle-ci a été remise en place sur le terrain, avant son évacuation, tête bandée, sous les applaudissements du public. Selon L’Équipe, un protocole commotion a été mis en place, mais c’est bien l’épaule du joueur qui suscite le plus d’inquiétude. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cette zone pose problème : le 12 septembre dernier, face à Lorient, Gouiri avait déjà été victime d’un coup violent à cet endroit.

De Zerbi a des alternatives en attaque

À trois jours du match contre Le Havre au Stade Vélodrome (samedi, 21 h 05), la présence d’Amine Gouiri est donc très incertaine. Si son forfait venait à se confirmer, Roberto De Zerbi ne manquerait toutefois pas d’options. Le technicien italien peut en effet compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, revenu d’Afrique en bonne condition physique après avoir été suspendu pour la deuxième rencontre du Gabon pendant la trêve.

Autre bonne nouvelle, le jeune Robinio Vaz (18 ans), sorti blessé à Metz avant la trêve, a profité de la pause internationale pour peaufiner son rétablissement.

De Zerbi garde ainsi plusieurs cartes offensives pour maintenir la dynamique positive de l’OM, malgré la probable absence de Gouiri. L’évolution de la blessure de l’international algérien sera suivie de près dans les prochaines heures, mais le club espère que cette alerte ne débouchera pas sur une longue indisponibilité.