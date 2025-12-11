OM : Amir Murillo, le soldat polyvalent qui rassure De Zerbi

Arrivé à l’OM il y a deux ans en provenance d’Anderlecht, Amir Murillo continue de s’affirmer comme un élément précieux dans l’effectif de Roberto De Zerbi. À 29 ans, le latéral panaméen traverse une première partie de saison contrastée, mais toujours marquée par une disponibilité totale et une utilité rare dans un vestiaire soumis à une forte concurrence. L’Équipe rappelait ce jeudi qu’il affiche un profil apprécié de tous ses entraîneurs : sérieux, discipliné et capable de jouer à plusieurs postes sans jamais contester.

Absent après la dernière trêve internationale, le défenseur a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines. Mardi, il évoluait dans un environnement familier : le Lotto Park, qu’il connaît parfaitement pour y avoir passé trois saisons entre 2020 et 2023. Cela n’a fait que renforcer sa capacité d’adaptation, l’un de ses principaux atouts depuis son arrivée à Marseille.

Murillo, un joueur utilisé partout… et toujours fiable

Formé comme milieu défensif, lancé chez les pros en charnière centrale puis installé plus tard au poste de latéral droit, Murillo possède une polyvalence rare. Cette saison encore, De Zerbi n’hésite pas à le faire jouer à droite, à gauche ou même dans l’axe, parfois au cours du même match. Mardi, après l’entrée de Leonardo Balerdi à la pause, il a ainsi glissé côté droit et retrouvé automatiquement ses habitudes offensives.

🇵🇦 Amir Murillo on Instagram 💜✨️

He played 134 games for Anderlecht

⚽️ 14

🅰️ 17 pic.twitter.com/P9kMJEjOnq — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) December 10, 2025



Le Panaméen revient aussi de loin sur le plan défensif. Ses débuts étaient marqués par des lacunes dans la rigueur, un domaine qu’il a longuement travaillé. Il lui arrive encore de traverser un match compliqué – comme face à Angers (2-2, le 29 octobre), où il avait été remplacé à la mi-temps – mais globalement, l’OM n’a pas eu à s’en plaindre ces dernières semaines, notamment face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.

Autour de lui, on décrit un joueur d’humeur constante, toujours prêt à assumer les missions qu’on lui confie. C’est aussi pour cela qu’il a traversé sans broncher les changements de staff et les mercatos mouvementés. À son arrivée, peu imaginaient qu’il deviendrait un élément aussi fiable. Murillo, lui, en était convaincu : il savait qu’il pouvait franchir un cap, sans bruit, avec son éternel sourire.

De Zerbi le lui rappelle régulièrement à l’entraînement : s’il continue ainsi, sa progression pourrait encore l’emmener plus haut. En attendant, l’OM peut compter sur un joueur disponible, polyvalent et performant, trois qualités essentielles dans une saison exigeante.