OM : André Ayew revient sur certaines tensions dans le vestiaire marseillais…

Dans une interview exclusive accordée à Smaïl Bouabdellah, André Ayew revient avec sincérité sur son passé de footballeur et ses années marquantes à l’Olympique de Marseille.

Valbuena, Ben Arfa, Ayew : des styles opposés, une même ambition

Dès le début de l’entretien, André Ayew évoque avec franchise les tensions vécues au sein du vestiaire marseillais : « Des fois, ouais, peut-être un peu à cause de Mathieu Valbuena. Tu sais, il y avait cette histoire de “lâche, lâche pas le ballon, donne-le, ne le donne pas”. C’était pas pareil avec Hatem Ben Arfa. Avec lui, tu ne te prenais jamais la tête pour ça. C’est sûr, c’est un joueur qui prend le ballon et fait ce qu’il a à faire. Mais des croqueurs de ballon, non, franchement ! Valbuena, lui, il te délivrait des passes, mais bon, ça s’explique. À l’OM, t’es dans une équipe où tout le monde veut briller, et c’est comme ça. »

Le collectif, clé du succès à l’OM

L’international ghanéen insiste ensuite sur l’importance du jeu collectif dans la performance : « Moi, pour être bien dans une équipe, franchement, j’ai besoin de ça : une ambiance où on joue collectif. J’aurais même eu du mal avec moi-même si je n’avais pas réussi à l’OM. Y en a qui pensent plus aux opportunités que ça leur ouvre s’ils brillent à Marseille. »

Des joueurs de caractère, des repères pour les jeunes

En fin d’interview, André Ayew rend hommage à des anciens coéquipiers qui l’ont aidé à s’épanouir dans un environnement exigeant : « Taye Taiwo, lui, c’était différent. On a partagé beaucoup de moments uniques, de complicité. Ce sont des hommes comme lui qui, quand je suis arrivé à l’OM, m’ont beaucoup aidé à me libérer et à briller sur le terrain. Du coup, je ne revenais pas de la même manière. »