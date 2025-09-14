OM : Angel Gomes, l’étincelle anglaise du milieu marseillais !

L’OM a parfaitement réagi après ses débuts compliqués en championnat en écrasant Lorient 4-0 au Vélodrome. Voici la note et l’appréciation d’Angel Gomes lors de cette rencontre !
Rapidement mis sur les bons rails par un penalty transformé par Mason Greenwood et l’expulsion de Darlin Yongwa, les Marseillais ont déroulé face à des Merlus dépassés. Benjamin Pavard, titularisé pour la première fois, a marqué de la tête sur corner avant qu’Angel Gomes ne signe une superbe volée pour corser l’addition. En fin de match, Nayef Aguerd a lui aussi célébré ses débuts par un but, scellant une soirée parfaite pour les recrues.
Dominateurs du début à la fin, les joueurs de Roberto De Zerbi ont affiché maîtrise et efficacité, profitant de leur supériorité numérique pour étouffer l’adversaire. Avec plus de 70 % de possession et une défense quasiment pas inquiétée, l’OM a retrouvé sérénité et confiance avant une semaine capitale. Les Phocéens défieront en effet successivement le Real Madrid en Ligue des champions et le PSG en championnat. Cette large victoire, la cinquième d’affilée à domicile en L1, permet aux Olympiens de repartir de l’avant avec un collectif en pleine construction mais déjà très prometteur.
Aguerd (sur Instagram) : “Bravo à toute l’équipe pour cette superbe victoire ! 🔥 Quelle ambiance incroyable au Vélodrome, encore plus folle que dans mes rêves… Et quel bonheur de débuter cette belle aventure par un but à la maison ! 💙🤍 Allez l’OM !” #OM #TeamOM pic.twitter.com/OqEQZsXSTD
La note de Angel Gomes : 7/10
Son appréciation
Aligné aux côtés de Kondogbia, l’Anglais a pris un rôle plus offensif et a su se rendre disponible entre les lignes. Toujours en mouvement, il a trouvé de bons intervalles et montré une belle complicité avec les attaquants, notamment Greenwood. Sa première réalisation sous le maillot olympien restera comme l’un des gestes forts de la soirée : un enchaînement contrôle – reprise de volée du droit à l’entrée de la surface (33e) qui a fait exploser le Vélodrome. Actif dans la récupération, juste dans l’orientation du jeu et précieux dans la projection, Gomes a livré un match complet. Seul bémol, un carton jaune reçu en seconde période et quelques transmissions imprécises en fin de rencontre. Mais globalement, une prestation de haut niveau, à la fois brillante et décisive.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Associé à Kondogbia, il a eu un rôle plus offensif que son compère et il a su bien se déplacer pour trouver les intervalles de passe. Il a montré beaucoup de disponibilité et une complicité intéressante aussi avec certains attaquants, Greenwood notamment. Pour couronner une bonne prestation, il a marqué son premier but sur une belle volée du droit (33e).
|Note de La Provence
|7/10
|
Le lutin du milieu de terrain a marqué un but somptueux (33), avec un enchaînement contrôle – reprise de volée du droit à l’entrée de la surface après un renvoi sur corner. Précieux à la récupération, intéressant entre les lignes, il a fait un match plein des deux côtés du terrain.
|Note de Maxifoot
|7/10
|Très actif dans la construction, le meneur de jeu anglais a régalé le Vélodrome avec un magnifique but sur demi-volée pour le 3-0. Averti en seconde période pour une faute à retardement, il a ensuite manqué de lucidité dans ses transmissions même si sa capacité à se projeter vers l’avant a été d’une grande utilité.
|Note de FootMercato
|8/10
|Le milieu de terrain de 25 ans a (enfin) répondu présent. Aligné dans l’entrejeu, il a brillé dans l’impact physique et dans l’orientation du jeu. Mais pas seulement. Sur un corner de Greenwood, il enflammait un peu plus le Vélodrome en déclenchant une frappe splendide dans la lucarne de Mvogo (33e). Bien qu’averti d’un carton jaune (53e), il a parfaitement tenu son rang. Une prestation magnifique.