OM : Angel Gomes, l’étincelle anglaise du milieu marseillais !

L’OM a parfaitement réagi après ses débuts compliqués en championnat en écrasant Lorient 4-0 au Vélodrome. Voici la note et l’appréciation d’Angel Gomes lors de cette rencontre !

Rapidement mis sur les bons rails par un penalty transformé par Mason Greenwood et l’expulsion de Darlin Yongwa, les Marseillais ont déroulé face à des Merlus dépassés. Benjamin Pavard, titularisé pour la première fois, a marqué de la tête sur corner avant qu’Angel Gomes ne signe une superbe volée pour corser l’addition. En fin de match, Nayef Aguerd a lui aussi célébré ses débuts par un but, scellant une soirée parfaite pour les recrues.

Dominateurs du début à la fin, les joueurs de Roberto De Zerbi ont affiché maîtrise et efficacité, profitant de leur supériorité numérique pour étouffer l’adversaire. Avec plus de 70 % de possession et une défense quasiment pas inquiétée, l’OM a retrouvé sérénité et confiance avant une semaine capitale. Les Phocéens défieront en effet successivement le Real Madrid en Ligue des champions et le PSG en championnat. Cette large victoire, la cinquième d’affilée à domicile en L1, permet aux Olympiens de repartir de l’avant avec un collectif en pleine construction mais déjà très prometteur.

Aguerd (sur Instagram) : “Bravo à toute l’équipe pour cette superbe victoire ! 🔥 Quelle ambiance incroyable au Vélodrome, encore plus folle que dans mes rêves… Et quel bonheur de débuter cette belle aventure par un but à la maison ! 💙🤍 Allez l’OM !” #OM #TeamOM pic.twitter.com/OqEQZsXSTD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 13, 2025

La note de Angel Gomes : 7/10

Son appréciation

Aligné aux côtés de Kondogbia, l’Anglais a pris un rôle plus offensif et a su se rendre disponible entre les lignes. Toujours en mouvement, il a trouvé de bons intervalles et montré une belle complicité avec les attaquants, notamment Greenwood. Sa première réalisation sous le maillot olympien restera comme l’un des gestes forts de la soirée : un enchaînement contrôle – reprise de volée du droit à l’entrée de la surface (33e) qui a fait exploser le Vélodrome. Actif dans la récupération, juste dans l’orientation du jeu et précieux dans la projection, Gomes a livré un match complet. Seul bémol, un carton jaune reçu en seconde période et quelques transmissions imprécises en fin de rencontre. Mais globalement, une prestation de haut niveau, à la fois brillante et décisive.

