OM : Angel Gomes encore rattrapé par ses limites en 10 !

Angel Gomes n’a pas réussi à faire la différence face à l’Olympiakos. Le milieu marseillais a pourtant eu une occasion nette d’ouvrir le score. Son manque d’efficacité et un choix de jeu discutable ont encore mis en évidence ses limites dans le rôle de numéro 10.

Angel Gomes manque une occasion importante face à l’Olympiakos

À la 36e minute, Angel Gomes a bénéficié d’un service de Keyliane Abdallah pour se présenter dans une position favorable. L’ancien Lillois a d’abord éliminé son premier adversaire avant de se retrouver avec un angle de tir ouvert face à Ortega. Plutôt que de tenter sa chance immédiatement, il a voulu poursuivre son action en essayant de dribbler Retsos. Le défenseur de l’Olympiakos ne s’est pas laissé surprendre et l’occasion a finalement échappé au joueur marseillais.

Un choix qui coûte cher dans le scénario du match

Six minutes après cette situation, l’Olympiakos a ouvert le score. La séquence a renforcé le sentiment de frustration autour d’Angel Gomes, déjà auteur d’un but contre le PSG un mois plus tôt malgré la défaite de l’OM. Face aux Grecs, le milieu anglais n’a pas réussi à reproduire cette performance et a de nouveau montré ses difficultés dans la finition.

Une sortie sous les sifflets du Vélodrome

Malgré quelques séquences intéressantes, Angel Gomes a peiné à peser durablement dans son rôle de numéro 10. L’international anglais, qui compte quatre sélections en 2024, a finalement quitté la pelouse sous les sifflets. Cette nouvelle prestation a relancé les interrogations sur sa capacité à conclure les actions qu’il parvient à initier.