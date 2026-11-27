De retour dans le onze de départ de l’OM contre le Levski Sofia, Angel Gomes a livré son analyse après la victoire marseillaise. Le milieu anglais a également évoqué une période personnelle difficile et la nécessité de regagner progressivement de la confiance.

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Interrogé par La Provence↗, Angel Gomes a expliqué que ses dernières semaines n’avaient pas été simples sur le plan personnel. Après avoir retrouvé une place de titulaire face au Levski Sofia, il a insisté sur le travail effectué à l’entraînement et sur l’importance de rester concentré sur le collectif.

Angel Gomes veut retrouver progressivement sa confiance

Le milieu marseillais a expliqué qu’il devait accepter de retrouver du rythme par étapes, notamment à travers des entrées en fin de rencontre ou davantage de temps de jeu. Il a aussi rappelé que l’unité du groupe pouvait modifier le visage de l’équipe, alors que l’OM vient d’enchaîner plusieurs matchs rapprochés.

Les dernières trois, quatre semaines ont été dures d’un point de vue personnel… mais ça fait partie du foot. Le plus important est le bien de l’équipe.

Angel Gomes a également souligné l’exigence particulière d’un retour dans le onze↗ de départ. Selon lui, un joueur qui retrouve une titularisation doit immédiatement démontrer sa valeur, tout en gérant l’enchaînement des rencontres et la nécessité de se remettre constamment en question.

En plus quand tu retrouves le onze de départ, il faut montrer plus que les autres.

Une victoire collective avant le déplacement à Auxerre

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Le joueur de l’OM a retenu la prestation collective réalisée contre le Levski Sofia, ainsi que la solidité affichée par l’équipe. Il estime que la confiance revient avec la répétition des matchs et que les Olympiens trouvent progressivement leurs automatismes, après avoir eu besoin de temps pour prendre leurs marques. Angel Gomes a enfin déjà tourné son attention vers la prochaine échéance de l’OM, programmée à Auxerre. De son côté, Kelyann Bezahaf a évoqué sa première titularisation au Vélodrome, la victoire européenne et les deux clean-sheets consécutifs de l’équipe en Ligue Europa↗. Le jeune Marseillais a aussi insisté sur sa complicité avec Abdallah, avec lequel il évolue depuis les catégories U16.