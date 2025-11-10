OM : Angel Gomes retrouve sa justesse et de l’allant !

L’OM s’est imposé 3-0 face à Brest samedi en Ligue 1. Une victoire importante après la défaite en Ligue des Champions en milieu de semaine. Voici la note et l’appréciation d’Angel Gomes lors de cette rencontre.
L’Olympique de Marseille a parfaitement maîtrisé son sujet ce soir au Vélodrome, s’imposant 3-0 face à un Stade Brestois impuissant. Après un début de match sous contrôle, les hommes de Roberto De Zerbi ont ouvert le score grâce à Angel Gomes, dont le coup franc, mal repoussé par Majecki, a fini au fond des filets. Les Phocéens ont ensuite fait le break avant la pause sur un penalty transformé par Mason Greenwood, auteur de son huitième but en championnat. Solides et sereins, les Marseillais ont su étouffer toute velléité brestoise, affichant plus de 60 % de possession de balle et une grande maîtrise technique. Peu inquiété, Geronimo Rulli a passé une soirée tranquille, tandis que l’OM a montré un visage bien plus tranchant que lors de ses dernières sorties européennes.
Une victoire pour repartir fort avec le retour des blessés
En seconde période, l’OM a continué sur sa lancée sans jamais trembler, confirmant son sérieux collectif et sa montée en puissance. C’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a scellé le score d’une reprise clinique au premier poteau, récompensant la domination olympienne. Les jeunes du club, Mmadi et Bakola, ont ensuite eu droit à leurs premières minutes en Ligue 1, preuve que De Zerbi gère désormais ses matchs avec confiance. Ce succès, le deuxième consécutif en championnat, permet à Marseille de passer provisoirement devant le PSG, en attendant le déplacement des Parisiens à Lyon. À l’inverse, Brest enchaîne un sixième match sans victoire et reste dans le doute. Les Olympiens, eux, semblent avoir retrouvé leur équilibre et leur efficacité offensive avant un déplacement périlleux à Nice.
La note d’Angel Gomes : 7 / 10
Son appréciation
En numéro 10, Angel Gomes a été tranchant et décisif. Très mobile et juste dans ses passes, il a ouvert le score sur un coup franc direct (25e) et a constamment accéléré le jeu pour ses partenaires. Il a failli doubler la mise sur une tête (58e) et a montré de l’impact physique, notamment sur Coulibaly (45e+1). Remplacé par O’Riley (70e), il a largement contribué à l’animation offensive et préparé la passe décisive pour Aubameyang (82e). Une prestation très encourageante, alliant mobilité, créativité et efficacité.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Contrairement à sa jolie frappe contre Lorient, le 12 septembre, ses réalisations de l’automne ne seront pas nommées pour les tops buts de la saison de L1. Elles sont pourtant fondamentales, dans cette période plus compliquée dans le jeu. Après le but de la victoire à Auxerre (1-0 le 1er novembre), il a ouvert le score sur un coup franc direct (qu’il avait provoqué), avec l’aide décisive de Majecki (25e), auteur d’une grosse faute de mains. Positionné en n°10, il a apporté une belle touche technique, à l’image de ce ballon d’entrée pour Aubameyang (1re), a mis de l’impact aussi, comme sur ce tampon sur Coulibaly (45e+1), et il a manqué le doublé en croisant trop sa tête (58e). Une bonne phase. Remplacé par O’Riley (70e), passeur décisif pour Aubameyang (82e).
|Note de La Provence
|6.5/10
|
Le lutin britannique a mis l’OM sur de bons rails en ouvrant le score sur coup franc avec le concours de Majecki, auteur d’une belle boulette (25). Il aurait même pu doubler la mise si sa tête sur un centre d’Emerson avait été cadrée (58). Remplacé par O’Riley (70), passeur décisif pour “Auba” (82).
|Note de Maxifoot
|7/10
|Trop neutre sur ses dernières sorties, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, beaucoup plus tranchant sur ses prises de balle, a proposé davantage de mouvements et de solutions à ses partenaires au coeur du jeu. Sans avoir été au four et au moulin, l’Anglais a joué avec beaucoup de justesse. Cherry on the cake, il ouvre le score sur coup franc, bien aidé par les gants en peau de pêche de Majecki sur le coup.
|Note de FootMercato
|7.5/10
|Auteur de débuts contrastés sous le maillot olympien, le transfuge de Lille a, cette fois-ci, livré une prestation de très haute volée. Disponible pour ses partenaires, mobile et lui aussi porté vers l’avant, il n’a cessé d’accélérer le jeu marseillais. Buteur sur coup franc après une terrible erreur de Majecki (25e), il a fait preuve d’une très belle activité au milieu de terrain. Tout proche du doublé sur un centre parfait d’Emerson, il a fait vivre une sale soirée aux Brestois. Très encourageant pour le milieu offensif olympien.