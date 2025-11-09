OM : la mise au point cinglante de Medhi Benatia !

Au lendemain de la victoire convaincante de l’Olympique de Marseille face à Brest (3-0) au Vélodrome, Medhi Benatia s’est présenté en zone mixte pour livrer un message clair — à la fois aux jeunes du club et à ceux qui critiquent l’équipe phocéenne.

Aux côtés de Robinio Vaz (18 ans), Darryl Bakola (17 ans) et Tadjine Mmadi (18 ans), le directeur du football olympien a d’abord tenu à mettre en avant la progression des jeunes formés au club :

« Je vis avec eux tous les jours. J’ai leur poster dans mon bureau (sourire). Le coach est derrière eux. Aujourd’hui, on tourne à deux points par match, c’est la vérité. Mais ce qui me rend le plus fier, c’est eux, ils le savent. (…) Je rêve d’avoir trois, quatre, cinq jeunes qui s’imposent ici à court terme. »

Cette victoire, la deuxième consécutive en Ligue 1 après celle contre Auxerre, a permis à l’OM de reprendre provisoirement la tête du championnat, avant le déplacement du PSG à Lyon.

Une réponse directe aux critiques

Medhi Benatia a également tenu à répondre aux nombreuses critiques adressées à l’OM, notamment après la défaite contre l’Atalanta Bergame en Ligue des champions :

« On arrive à la trêve, rien n’est fini mais ça donne une idée de ce qu’on peut améliorer. (…) Contrairement à ce que certains peuvent dire, l’équipe est forte. On le dit depuis Lorient. J’avais aussi fait un point à la fin du mercato, j’avais dit que les joueurs étaient forts, que l’équipe était forte et que le coach était fort. Depuis Lorient, on est l’équipe qui a fait le plus de points. »

Puis, avec fermeté, il a appelé à l’unité autour du projet marseillais :

« Et puis tu as l’avis de l’extérieur : il faut tout jeter, tout est catastrophique, à commencer par moi, le coach, le président, les joueurs, les jeunes… On a l’habitude. Tous les jours, je leur dis : ‘N’écoutez pas toutes ces conneries.’ Ils veulent déstabiliser mais ils n’ont pas réussi. C’est une équipe qui a beaucoup de qualité malgré les absents. C’est avant tout un groupe. On a des jeunes qui nous donnent aussi un grand coup de main. »

Une trêve avant de nouveaux défis

Grâce à ce succès contre Brest, l’OM termine la semaine sur une note positive après plusieurs matchs compliqués en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi retrouveront la compétition après la trêve internationale avec un déplacement à Nice le 21 novembre, avant un choc décisif face à Newcastle au Vélodrome le 25 novembre.