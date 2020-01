OM – Angers (0-0) : Triste match nul… l’OM inoffensif sans Payet !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à marquer face au bloc défensif d’Angers. Un triste match nul 0-0…

OM 0 0 Angers

Le match

Marseille a rapidement monopolisé le ballon, mais de manière totalement inoffensive. Face au bloc regroupé des angevins, les olympiens, privé de Dimitri Payet, n’ont pas trouvé la solution. Sans inspiration, l’OM n’a ainsi pas tiré qu’une seule fois au but lors de la première demi-heure de jeu. C’est même Angers qui a failli ouvrir la marque sur une frappe enroulée de Sada Thioub (23′).

Au terme d’un première période des plus ennuyeuses, il a donc fallu attendre la 44e minute de jeu pour voir enfin une action relativement dangereuse, ponctuée par une frappe croisée frôlant le cadre de Radonjic. Insuffisant…

L’OM se montre plus tranchant en début de seconde période, Radonjic réussit un beau débordement côté droit mais son centre ne trouve pas preneur (48′). Dans la foulée, Lopez aurait pu trouver le serbe mais un angevin intercepte une possible passe décisive (49′). Radonjic va encore proposer un gros slalom dans la défense du SCO, mais son centre est capté par Butelle (60′). Angers s’offre quelques situations en contre sans pour autant les transformer en véritables occasions… Rongier avance plein axe et tente sa chance mais sa frappe n’est pas assez bien placée pour être dangereuse (62′).

Germain remplace Lopez (65′), AVB passe dans un 4-4-2 amovible avec Sanson côté gauche. Le match a toujours autant de mal à s’emballer, Angers joue le contre, l’OM manque de précision technique dans ses transmissions. Mandanda est en danger suite à un coup franc joué rapidement, sa sortie au pied ne comptera pas il y avait hors jeu (76′).