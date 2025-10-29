OM – Angers : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

L’OM reçoit Lens, le match compte pour la 10e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 3e et le 15e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a besoin de se relancer après les deux défaites de la semaine dernière. En effet, le revers mercredi soir face au Sporting en ligue des Champions, puis face à Lens samedi dernier a cassé la belle dynamique collective. Les Marseillais doivent retrouver leur animation défensive et leur solidité et profité du soutien de son public au Vélodrome.

A lire : Ex OM : Bientôt 40 ans, mais Gignac marque encore !

OM – SCO Angers : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – Angers aura lieu mercredi 29 octobre 2025 à 21h05.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1 +

Comment voir OM – Angers en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur Ligue 1+.

Pour Parier sur le match Lens – OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.