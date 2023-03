OM – Annecy : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Annecy pour le compte des 1/4 de finale de Coupe de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Annecy aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur beIN Sports.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien : Simon, Blanco, Pau Lopez

Défenseurs : Kabore, Kolasinac, Bailly, Mbemba, Clauss, Balerdi

Milieux : Veretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Payet, Sanchez, Vitinha

Annecy



Gardiens : Escale, Callens

Défenseurs : Temanfo, Bastian, Mouanga, Goncalves, Lajugie, Gaby

Milieux : Demoncy, Kashi, Pajot, Rocchi, El Jaouhari

Attaquants : Bosetti, Sahi Dion, Shamal, Testud, Baldé, Farade, Ntamack





Les onze probables

Olympique de Marseille :

Blanco

Mbemba Bailly Kolasinac

Clayss Guendouzi Veretout Tavares

Malinovskyi Payet

Vitinha

Annecy :

Callens

Tamango Mouanga Jean Bastian

Kashi

Pajot Demoncy

Testud Sahi Shamal

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – Annecy

L’arbitre désigné pour OM – Annecy ce mercredi est Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Ruddy Buquet. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérémy Stinat et Stéphane Bré.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 96%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 8°C / ressentie 7°C

– Vent : SSE 11km/h

– Taux d’humidité : 69%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS ANNECY

Victoires de l’OM : 1 Match nul : 1 Victoires Annecy : 10

Déclarations d’avant-match

« C’est un match très important, il ne faut pas sous-évaluer notre adversaire. Il faut faire très attention et être prêt à 100%. Les joueurs sont toujours motivés, je n’ai jamais vu l’équipe hors du coup. C’est une grande motivation de pouvoir accéder à la demi-finale. C’est motivant de jouer pour un trophée. Il y a toujours un risque dans le football. Je crois en l’expérience de mes joueurs. Ce serait stupide de ne pas réussir à se qualifier après avoir battu Rennes et le PSG » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/02/2023) « C’est évidemment un plaisir, parce que c’est historique pour le club de se retrouver à ce niveau de la compétition. C’est jouer dans un stade emblématique face à un adversaire emblématique, C’est plutôt agréable de se retrouver pour ce type de rencontre. Il y a évidemment l’enjeu d’une place en demi-finale qui se joue, mais ce n’est pas quelque chose de primordial pour un club comme le nôtre. On va tout faire pour y arriver, même si l’obstacle est de taille. Il n’y a que du positif à préparer et jouer un match comme ça. Après, s’ils jouent avec la même intensité que contre le PSG en Coupe de France, ça risque d’être difficile pour nous parce que même Paris n’a pas réussi à gagner. Dans un match, il y a un rapport de force, on sait très bien quelle équipe est la meilleure et la plus forte, c’est même une évidence. […] Il y a toujours une équipe plus faible qui joue une équipe plus grande. Il y a beaucoup de choses à accomplir face à un club qui a un palmarès qu’on ne présente plus. » Laurent Guyot – Source : Conférence de presse (28/02/2023)