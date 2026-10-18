OM : Bruno Genesio face à six matchs pour lancer la saison…

La pression s’accentue autour de Bruno Genesio à l’OM. Après six défaites en huit rencontres toutes compétitions confondues, l’entraîneur marseillais ne serait plus intouchable. Selon Foot365, il disposerait de six matchs pour redresser la situation avant la trêve internationale.

Une série de six matchs pour relancer l’OM

La défaite concédée contre l’Olympiakos (0-1) a encore fragilisé la position de Bruno Genesio. L’OM peine à convaincre dans les résultats comme dans le contenu, alors que le calendrier des prochaines semaines ne laisse que peu de répit. Marseille doit successivement affronter Angers en Ligue 1, le Sturm Graz en Ligue Europa, puis Le Havre et Toulouse au Vélodrome. Les Olympiens joueront ensuite contre le Bayer Leverkusen en Europe avant un déplacement à Lens, le 8 novembre.

Le contenu et la gestion de Genesio discutés

Les critiques ne portent désormais plus seulement sur les performances individuelles. Sur La Chaîne L’Équipe, Dave Appadoo a mis en cause le discours et la gestion de l’entraîneur marseillais. Le journaliste estime que certaines déclarations de Bruno Genesio ont pu fragiliser la confiance du groupe et considère que le technicien ne peut pas expliquer les difficultés uniquement par les limites de son effectif.

« J’avais dit que le risque était de déprécier ses joueurs, et j’ai l’impression qu’ils ont fini par se sentir dépréciés. »

Un effectif marseillais attendu au niveau

L’OM doit également composer avec plusieurs difficultés sportives : manque d’efficacité offensive, erreurs défensives et problèmes de maîtrise au milieu. Les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ont réduit les options de Genesio dans l’entrejeu, sans suffire à calmer les interrogations. Le club attend désormais davantage de cohérence dans le jeu, une meilleure gestion des temps faibles et des résultats pour retrouver de la sérénité.

Dave Appadoo refuse de réduire le problème aux joueurs

Pour Dave Appadoo, le niveau de l’effectif ne suffit pas à expliquer la situation actuelle de l’OM. Le journaliste estime que plusieurs joueurs internationaux doivent pouvoir montrer davantage et que l’entraîneur doit également accepter de se remettre en question.

« Parce qu’on ne me fera pas croire qu’il n’y a que des pieds carrés, il y a aussi des internationaux, il y a moyen de mieux faire. »

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