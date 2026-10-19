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OM : après Angers, Riolo remet Marseille à sa place

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Journalsite de RMC Sport, Daniel Riolo, photo icon Sport

La victoire de l’OM à Angers (5-2) a fait évoluer le regard de Daniel Riolo sur les difficultés marseillaises. Le journaliste estime que les Olympiens disposent de qualités supérieures aux équipes engagées dans la lutte pour le maintien. Il pointe toutefois une première demi-heure encore marquée, selon lui, par la peur.

Riolo souligne la réaction marseillaise

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a commenté le succès obtenu dimanche par les joueurs de Bruno Genesio. Menés au score, les Marseillais ont renversé la rencontre avant de creuser l’écart pour décrocher une deuxième victoire consécutive en championnat. Le journaliste retient cette réaction, tout en soulignant les difficultés observées en début de match.

« L’OM a collé une trempe à Angers. Mais ils doivent arrêter de se faire peur. Pendant 30 minutes, ils ont paniqué et ça n’a vraiment pas été évident. Mais après ça, on a vu qu’ils n’avaient rien à voir avec les autres équipes qui jouent le maintien. »

Pour Daniel Riolo, le score final ne suffit donc pas à effacer les hésitations initiales. Son analyse distingue deux périodes : une entame durant laquelle il a trouvé les Marseillais fébriles, puis une réaction qui lui paraît révélatrice d’un niveau supérieur à celui des formations du bas de tableau.

Un discours différent après ses critiques contre l’Olympiakos

Cette appréciation intervient quelques jours après la réaction particulièrement sévère de Riolo au revers contre l’Olympiakos. Le journaliste avait alors exprimé son découragement devant l’accumulation des défaites marseillaises. Après Angers, son commentaire reconnaît davantage les capacités de l’effectif, sans présenter les difficultés comme définitivement réglées.

L’OM vient désormais d’enchaîner deux succès en Ligue 1, après la victoire obtenue à Troyes. La défaite européenne s’est toutefois intercalée entre ces deux déplacements victorieux. Dans l’extrait fourni, Riolo ne fixe aucun objectif de classement : il estime surtout que Marseille ne doit pas afficher autant de crainte face aux équipes qui jouent le maintien.

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