OM : Après Beye et Conceição, un 3e nom d’entraineur est évoqué !

Quelques heures après la fin de l’aventure avec Roberto De Zerbi, l’OM s’active pour désigner son prochain entraîneur. À trois jours de la réception de Strasbourg au Vélodrome, la direction explore à la fois des solutions internes et des options extérieures. Parmi les noms évoqués figurent notamment Habib Beye et Éric Chelle.

Un intérim envisagé en interne

Le départ de Roberto De Zerbi laisse l’OM dans une situation délicate sur le plan du calendrier. Le club marseillais doit affronter Strasbourg ce samedi au Vélodrome, avec un banc désormais vacant.

Comme évoqué, des solutions temporaires existent au sein du club. Pancho Abardonado, présent dans tous les staffs depuis l’ère Jorge Sampaoli, apparaît comme une option crédible pour assurer la transition. Autre possibilité : Romain Ferrier, actuellement en charge de l’équipe réserve, dont le profil pourrait correspondre à une mission d’intérim.

Cette approche interne permettrait de garantir une continuité immédiate, dans un contexte où le temps constitue un facteur clé pour la préparation de la rencontre de Ligue 1.

Habib Beye, Sergio Conceição et Éric Chelle dans la réflexion ?

Parallèlement, la piste menant à Habib Beye a été activée. Libre depuis son récent départ de Rennes, le technicien présente plusieurs atouts. Ancien joueur emblématique de l’OM, avec 174 apparitions sous le maillot marseillais, il connaît parfaitement l’environnement du club.

Mais Habib Beye n’est pas le seul profil étudié. Selon les informations de FootMercato, un autre nom circule avec insistance en interne : Sergio Conceição. Le technicien portugais de 51 ans plaît beaucoup aux décideurs marseillais, qui apprécient son profil, son tempérament et son expérience du très haut niveau.

Le Provençal de 48 ans serait très emballé par cette perspective

Selon la Provence, des échanges ont également eu lieu avec Éric Chelle. Actuellement sélectionneur du Nigeria, avec lequel il a atteint le dernier carré de la récente Coupe d’Afrique des nations, le Provençal de 48 ans serait séduit par la perspective marseillaise. Sous contrat avec la Fédération nigériane jusqu’en 2027, Éric Chelle dispose toutefois d’une expérience plus limitée en clubs. À ce stade, les contacts évoqués restent préliminaires.

Dans un contexte sportif et institutionnel sensible, l’OM doit désormais trancher rapidement afin de stabiliser son banc et sécuriser sa dynamique en championnat.