OM : McCourt réaffirme son engagement après le départ de De Zerbi

Au lendemain de l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, la direction de l’Olympique de Marseille a tenu à clarifier sa position. Selon les informations du Journal du Dimanche (JDD), Frank McCourt et son board restent pleinement engagés dans la suite du projet olympien, malgré une décision difficile à assumer sur le plan humain.

D’après le JDD, le propriétaire américain et les dirigeants marseillais se sont résignés avec tristesse à la fin de la collaboration avec Roberto De Zerbi, un entraîneur qu’ils appréciaient beaucoup. Toutefois, l’urgence de la situation sportive et les enjeux de cette fin de saison ont pris le dessus, conduisant à ce choix jugé nécessaire pour l’intérêt du club.

🚨Frank McCourt et son board sont «fully committed» sur la suite du projet OM, se sont résignés avec tristesse au départ de R. De Zerbi, qu’ils estiment bcp. Mais l’urgence a prévalu. Le lien avec P. Longoria et M. Benatia est tjs fort. Travaux en cours pour le futur coach @leJDD pic.twitter.com/teZyQV8J9N — Jean-François Pérès (@jfperes) February 11, 2026

Toujours selon le journal, le lien entre Frank McCourt, Pablo Longoria et Medhi Benatia demeure solide. La direction olympienne affiche une unité intacte, déterminée à poursuivre la structuration du projet sportif malgré ce changement majeur à la tête de l’équipe première.

En interne, les travaux sont déjà en cours pour désigner le futur entraîneur de l’OM. Le club souhaite avancer rapidement tout en prenant le temps d’un choix réfléchi, capable de s’inscrire dans la continuité du projet et de répondre aux exigences immédiates.

Ce message vise à rassurer sur la stabilité de l’OM : malgré le départ de De Zerbi, la direction entend maintenir le cap et poursuivre son engagement sur le long terme.