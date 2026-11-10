Vainqueur de Lens (2-1), l’Olympique de Marseille a signé une cinquième victoire consécutive en Ligue 1. Malgré cette série positive, CJ Egan-Riley demande à ses coéquipiers de rester humbles et de poursuivre leurs efforts.

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Une série de cinq victoires pour l’OM

L’Olympique de Marseille a confirmé sa bonne dynamique dimanche sur la pelouse de Lens↗, avec un succès 2-1. Cette victoire constitue la cinquième de suite en championnat pour les Phocéens, une série que le défenseur central CJ Egan-Riley qualifie d’exceptionnelle. Le joueur de 23 ans compte cette saison dix apparitions et un but en Ligue 1. Selon des propos diffusés sur L1+, l’Anglais estime que la confiance joue un rôle important dans les résultats actuels. Il relève également plusieurs progrès collectifs, notamment dans la capacité de l’équipe à se créer des occasions et à mieux défendre, tout en refusant que cette période favorable entraîne un relâchement.

CJ Egan-Riley veut maintenir les efforts

Le défenseur marseillais↗ insiste sur la nécessité de conserver la même implication malgré l’enchaînement des victoires. Son message repose sur la concentration et le travail, avec l’objectif affiché par le groupe de terminer le plus haut possible.