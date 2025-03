OM : Après les blessures de Murillo et Hojbjerg, enfin une bonne nouvelle pour De Zerbi !

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Absent depuis le début de la saison après une rupture du ligament croisé antérieur du genou lors du match contre Brest, Faris Moumbagna pourrait retrouver les terrains plus tôt que prévu.

Selon les informations du journaliste Anthony Aubès (BFM Marseille), l’attaquant camerounais suit une rééducation encourageante et pourrait bientôt reprendre l’entraînement collectif. « Faris Moumbagna poursuit son processus de reprise au sein de la Commanderie. L’international camerounais est en avance sur son planning de retour ! Il pourrait retrouver les terrains d’ici un mois et gagner du temps de jeu en fin de saison », a-t-il révélé.

Retour fin avril pour Moumbagna ?

Ce retour anticipé est une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui apprécie particulièrement le profil de l’attaquant. Auteur d’une préparation estivale remarquée avant sa blessure, Moumbagna pourrait apporter une solution supplémentaire dans l’animation offensive de l’OM. Ancien joueur le plus rapide de Ligue 1, il possède des qualités physiques et une puissance qui pourraient être précieuses pour l’équipe marseillaise en cette fin de saison. Son intégration progressive devrait permettre à De Zerbi de disposer d’une alternative supplémentaire en attaque, alors que l’OM lutte pour une place en Coupe d’Europe. Si son retour se confirme dans les semaines à venir, Moumbagna pourrait donc jouer un rôle clé dans les derniers matchs de la saison et apporter une dynamique nouvelle à un secteur offensif marseillais qui en a bien besoin.