OM : Après les polémiques, on connaît l’arbitre nommé pour le match vs Nantes !

Cette semaine aura été particulièrement marquée par les polémiques autour de l’arbitrage. La personne qui officiera pour la rencontre face à Nantes ce dimanche est nommée !

Pablo Longoria a perdu son sang froid ce samedi soir lors du match face à Auxerre et a déclenché une grosse polémique en glissant le mot « corruption ». Pour le match face au FC Nantes de ce dimanche, la Ligue a annoncé l’arbitre qui officiera au Vélodrome. Il s’agit de Stéphanie Frappart.

Les stats

Depuis 2019, Stéphanie Frappart a arbitré l’OM sur 12 matchs toutes compétitions confondues. Les Marseillais n’ont perdu qu’un seul match, face à Brest en 2023, avec madame Frappart au sifflet. De bonnes statistiques et peu d’antécédents qui pourraient calmer les choses après des journées de tension.

🚨 OFFICIEL ! Stéphanie Frappart arbitrera au Vélodrome pour OM-Nantes ce dimanche ! 👮‍♀️ pic.twitter.com/9MjyetAvfN — Actu Foot (@ActuFoot_) February 25, 2025

Christophe Dugarry détruit Pablo Longoria !

Sur RMC ce lundi, Christophe Dugarry est revenu sur les propos de Pablo Longoria concernant l’arbitrage. L’ancien joueur soulève certains points du craquage du président de l’Olympique de Marseille et estime que le costume est peut-être un peu trop grand pour lui…

« Ça fait six mois que Longoria est sur les nerfs, qu’il est en train de nous raconter que l’arbitrage n’est pas bon, que c’est un championnat de merde, que tout va mal. Il est président de l’OM! Il nous montre qu’il est en train de péter un câble et que le costume est trop grand pour lui. Tu dois garder ton sang-froid, tu n’es même pas sur le terrain. Alors je comprends, tout le monde est capable de péter un câble, tout le monde est capable de dire d’énormes bêtises. On en a tous dit, moi le premier, que j’ai regrettées. Mais il faut aussi reconnaître les choses avec beaucoup plus de gravité. Quand je l’entends dire dans ces excuses de ce (lundi) matin: ‘Il faut que l’arbitrage évolue et progresse’, mais mec c’est toi qui dois progresser! C’est toi qui dois évoluer dans ta façon d’être président, dans ta façon d’appréhender ces erreurs d’arbitrage, ces fautes humaines, d’interprétation. Plutôt que de penser que c’est l’arbitrage qui doit s’améliorer, dis que toi tu dois t’améliorer. Déjà, commence par ça’, a déclaré l’ancien joueur sur RMC.