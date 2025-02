Polémique : La grosse mise au point de Longoria !

Deux jours après son coup de sang contre l’arbitrage à l’issue de la défaite face à Auxerre (3-0), le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a pris la parole ce lundi dans des propos rapportés par l’AFP.

Lors de sa sortie médiatique de samedi dans les couloir du stade Abbé Deschamps, Pablo Longoria avait employé des termes forts comme « corruption » et « championnat de merde« , provoquant une véritable onde de choc dans le football français. Ce lundi, le dirigeant marseillais a tenu à clarifier sa position et à exprimer ses regrets.

« Je tiens à dire qu’il n’y a pas de corruption dans le football français », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant « regretter » l’utilisation de ce terme. « La forme n’était pas appropriée et ce mot, je le regrette », a expliqué le président de l’OM, expliquant son emportement par « beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l’OM a été défavorisé ».

A lire : Ligue 1 : Cette clause qui ne va pas arranger la situation du football français !

Un mea culpa assumé

Après avoir assuré que les arbitres étaient corrompus à l’issue de la défaite de l’OM à Auxerre samedi soir, Pablo Longoria est revenu sur ses propos, ce lundi

➡️ https://t.co/R1kv8YunmH pic.twitter.com/TKzFdxdFIS — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 24, 2025



Conscient des conséquences de ses déclarations, Longoria a poursuivi en adoptant un ton plus autocritique : « Je suis très auto-critique avec moi-même, je ne peux pas accepter de donner ce type d’image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même ».

Il a également tenu à préciser la nuance linguistique qui a pu jouer un rôle dans cette controverse : « Tout le monde m’a bien expliqué la signification du mot corruption en français, parce qu’en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien. Mais je n’ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d’argent ou des transactions financières, jamais je ne me permettrais ça ».

Longoria ne démord cependant pas sur le besoin d’améliorer certains aspects du système arbitrale français : « Qu’il y ait des choses qui ne sont pas claires et qu’il faut améliorer, oui. Et c’est ce qui m’énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion, pour tout le monde ».

Une sanction en attente

Malgré ses regrets, la tempête médiatique ne faiblit pas. Plusieurs figures du football français, dont le président de la FFF Philippe Diallo et le directeur de l’arbitrage Antony Gautier, ont condamné les propos de Longoria.

La commission de discipline de la LFP pourrait examiner son cas dès mercredi et envisager des mesures conservatoires. La sanction définitive ne sera toutefois pas prise avant le 5 mars, après le respect du délai légal. Selon des spécialistes du droit sportif, Longoria pourrait être poursuivi pour « comportement grossier/injurieux », ce qui pourrait entraîner une suspension de 12 matchs selon RMC. Toutefois, cette peine pourrait être modulée en fonction des circonstances.

En attendant, Longoria reste fermement attaché à son rôle : « Ma première responsabilité, c’est de défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l’OM a été défavorisé ». Un dossier qui s’annonce brûlant pour les jours à venir.