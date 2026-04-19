“En choisissant Beye, Benatia a mis l’OM et Beye en danger !”

La défaite de l’Olympique de Marseille face à Lorient (2-1) a ravivé les tensions autour du club, déjà fragilisé dans cette fin de saison sous pression. Alors que la course au podium se complique, les réactions se multiplient, notamment après les prises de parole fortes de Medhi Benatia visant ses joueurs.

Dans l’After Foot sur RMC, Florian Gautreau a livré une analyse tranchée de la situation marseillaise. S’il reconnaît la pertinence de certains constats dressés en interne, il met également en lumière les responsabilités du dirigeant dans la gestion globale du club et dans certains choix structurants.

« les mots de benatia son forts mais c’est quelques part toujours de montrer que lui est a la hauteur alors que les autres composantes du clubs ne le sont pas notamment les joueurs. OK les joueurs ont été catastrophiques ce n’est pas normal et finalment on n’a pas grand chose a enlever a ce qu’il dit. Sauf que dire ca a 5 journée de la fin ca veut dire que tu n’a pas réussi a imposer ces regle cette exigence la dans un club de cet envergure deouis le debut de la saison. C’est son échec. Et le choix d’habib Beye, que je veux pas accabler car c’est un jeune entraineur, mais en le choisissant , Benatia a mis l’OM et Beye en danger , parce quue les joueurs ne sont pas embarqués par Habib Beye »

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Au-delà du constat sur le terrain, cette sortie souligne un problème plus profond : un manque d’adhésion et de cadre depuis le début de saison. Le choix de Habib Beye est également questionné, dans un contexte où l’OM peine à trouver stabilité et continuité au moment le plus crucial.