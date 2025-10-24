OM : Arbitrage ? “Cette année, c’est bien plus calme”

L’Olympique de Marseille vit un début de saison bien plus serein que la précédente. Après une année marquée par les polémiques autour de l’arbitrage, le club semble avoir retrouvé un certain calme. Interrogé par L’Équipe, un proche du groupe marseillais est revenu sur l’atmosphère électrique de la saison passée, souvent ponctuée par des tensions entre les dirigeants de l’OM et les instances arbitrales.

La saison dernière, les débats houleux sur les décisions arbitrales avaient fini par peser lourd dans le vestiaire et sur le terrain. L’OM, souvent sanctionné, affichait un nombre élevé de cartons, reflet d’une nervosité généralisée. Comme l’a confié ce proche du groupe à L’Équipe : « La saison dernière, les polémiques récurrentes entre les dirigeants et l’arbitrage alimentaient un climat qui pouvait expliquer le nombre de cartons, c’était un cercle vicieux. Cette année, c’est bien plus calme à ce niveau, il n’y a pas de quoi se plaindre en L1. »

Ce constat met en lumière un changement notable dans l’attitude du club phocéen. Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’équipe semble davantage concentrée sur son jeu que sur les décisions arbitrales. Cette évolution participe au retour d’une meilleure image de l’OM auprès des observateurs et des instances du football français.



Le climat apaisé favorise aussi la performance sportive. Moins de contestations, moins de tensions et une meilleure discipline collective : autant de facteurs qui se traduisent sur le terrain par une équipe plus sereine et plus efficace.

Après une saison agitée sur et en dehors des terrains, l’Olympique de Marseille semble avoir tiré les leçons du passé. Dans un contexte où chaque mot et chaque geste peuvent enflammer les débats, la ligne de conduite adoptée cette année pourrait bien s’avérer payante pour un club en quête de stabilité et de résultats durables.