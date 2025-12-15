OM – Arbitrage : Daniel Riolo dénonce la polémique autour du but refusé à Monaco !

La polémique arbitrale continue d’agiter l’actualité de l’OM après le match face à Monaco, marqué par un but refusé qui fait encore débat. Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo est longuement revenu sur cette action, en pointant du doigt ce qu’il considère comme une dérive dans la manière d’analyser l’arbitrage en Ligue 1. Une sortie médiatique qui s’inscrit dans un contexte tendu autour des décisions arbitrales impliquant régulièrement l’Olympique de Marseille.

Lors de cette rencontre, une réalisation monégasque a été annulée après intervention de l’arbitrage vidéo. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions, aussi bien chez les supporters que chez les observateurs. Pour Daniel Riolo, le débat dépasse largement le cadre de ce match précis et interroge le rapport actuel au jugement arbitral dans le football moderne.

Daniel Riolo critique l’obsession autour des décisions arbitrales

Au micro de RMC, le journaliste s’est montré agacé par ce qu’il perçoit comme une exigence permanente d’explications immédiates. « Qu’on ne comprenne pas que le joueur dans son action de jeu a fait que le défenseur a modifié sa course… Tu as besoin qu’on explique ça ? », a-t-il déclaré, en référence à l’action ayant conduit au but refusé à Monaco.

Selon lui, l’analyse de certaines situations arbitrales devrait rester accessible sans nécessiter systématiquement une justification détaillée en temps réel. « On a vécu 50 ans en attendant et maintenant, tu veux le savoir tout de suite », a poursuivi Daniel Riolo, dénonçant une évolution qu’il juge excessive dans la consommation du football.



Le journaliste va plus loin en comparant cette tendance à une influence étrangère : « On est en train de devenir des Américains mais arrêtons un peu ». Un propos qui vise le besoin de transparence immédiate, parfois réclamé autour du VAR et des décisions arbitrales.

Enfin, Daniel Riolo a tenu à recentrer le débat sur le terrain et le contenu sportif, appelant à cesser de focaliser l’attention sur l’arbitrage : « Arrêtez avec l’arbitrage, vous nous gonflez. On a vu un bon match, arrêtez de parler des arbitres. »

Cette prise de position intervient alors que l’OM se retrouve, une nouvelle fois, au cœur des discussions liées à l’arbitrage en Ligue 1. Un sujet récurrent qui continue de nourrir les débats médiatiques, parfois au détriment de l’analyse purement sportive des performances marseillaises.