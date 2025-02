OM Arbitrage Polémique : « On ne va pas s’en sortir ! »

La polémique enfle autour de la désignation de Jérémy Stinat pour arbitrer OM – Auxerre. En cause, son rôle dans l’expulsion controversée de Mehdi Benatia contre Rennes. Face aux tensions persistantes entre l’OM et le corps arbitral, Benoît Trémoulinas s’est exprimé sur le sujet dans L’Équipe de Greg.

Agacés par la désignation de M. Stinat pour diriger samedi leur match à Auxerre, alors qu’il est au cœur de l’affaire avec Mehdi Benatia, les dirigeants de l’OM ont écrit à la direction de l’arbitrage.

Une désignation arbitrale qui fait débat

Ce mardi soir, dans l’émission L’Équipe de Greg, Benoît Trémoulinas a réagi à la polémique autour de l’arbitrage du match OM – Auxerre. L’Olympique de Marseille conteste la désignation de l’arbitre qui avait expulsé Mehdi Benatia lors du match face à Rennes au Vélodrome, une décision jugée injuste par le club phocéen.

L’ancien international français a tenu un discours tranché sur la situation : « Je trouve que cela va un peu trop loin. Il y a eu une décision prise, juste ou pas juste, les Marseillais l’ont un peu en travers de la gorge, mais ce qui me dérange, c’est que ce n’est pas parce qu’un arbitre a mis un carton rouge ou un carton jaune il y a quinze jours qu’il ne doit plus arbitrer l’équipe en question. Sinon, c’est quoi ? On choisit notre arbitre ? »

Benoît Trémoulinas s’inquiète des dérives possibles si chaque club commence à remettre en cause les désignations arbitrales : « Si tous les présidents et les directeurs sportifs s’amusent à mettre la pression sur les arbitres, on ne va pas s’en sortir. »

Alors que l’OM continue de contester certaines décisions arbitrales, ce débat met une nouvelle fois en lumière les tensions récurrentes entre les clubs et le corps arbitral en Ligue 1.

