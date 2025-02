OM : Arbitrage, Rongier vs Bennacer, systeme… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

À 2 jours du match entre l’OM et Nantes, Roberto De Zerbi a évoqué plusieurs sujets clés en conférence de presse. Il est revenu sur le système de jeu, la situation de certains joueurs et l’attitude mentale de l’équipe. Il a également abordé les polémiques liées à l’arbitrage et son avenir à Marseille.

Les cinq points à retenir

Un retour au 4-2-3-1 envisagé la saison prochaine :

De Zerbi a expliqué que le choix du système actuel résulte des qualités de son effectif, notamment pour exploiter au mieux Rabiot et Greenwood. Il aimerait toutefois, à l’avenir, avoir des latéraux plus performants en un contre un pour jouer différemment.

🎙️ « Un changement de systeme ? on verra l’an prochain »#DeZerbi : « Retour au 4-2-3-1 la saison prochaine ? C’est une bonne question… car au niveau des latéraux on a Merlin des côté et Henrique de l’autre mais aussi Dedic, Lirola ou encore Garcia. Des joueurs qui n’ont pas des… pic.twitter.com/xXVCoicva4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2025

Mason Greenwood doit en faire plus :

Malgré une période moins faste, l’entraîneur considère Greenwood comme une « valeur ajoutée ». Il insiste sur la nécessité pour l’attaquant anglais de toujours chercher à progresser, avec le soutien de son père et du staff.

Concurrence Bennacer-Rongier : un choix difficile :

De Zerbi assure ne pas avoir « oublié Rongier », mais Bennacer a besoin de jouer pour retrouver son niveau après sa longue blessure. Il souligne que la compétitivité de l’équipe repose sur la présence de plusieurs joueurs de qualité.

🎙️ « Je n’ai absolument pas oublié Rongier »#DeZerbi : « La concurrence #Bennacer vs #Rongier ? Rongier est un joueur très important. Vous savez, quand on est à ma place, il faut faire des choix ! Bennacer est arrivé et a très bien joué. Cela faisait un moment qu’il n’avait pas… pic.twitter.com/Chw2yK2dBR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2025



Une mentalité plus agressive exigée :

L’entraîneur loue l’évolution mentale de son équipe ces derniers mois, notamment contre Lyon et Saint-Étienne. Il veut que ses joueurs maintiennent cette « méchanceté sportive », essentielle pour rivaliser à haut niveau.

🎙️ « Pas le moment de parler ou de penser aux arbitres »#DeZerbi : « Est-ce que je parle d’arbitrage avec mes joueurs? J’en parle avec eux car je suis un livre ouvert, je parle avec eux comme je parle avec vous ou ma famille. J’en ai parlé avec mes joueurs mardi. Je leur ai dit de… pic.twitter.com/FNaqOrzVg4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2025



L’arbitrage : un sujet clos :

Après les polémiques du dernier match, De Zerbi a demandé à ses joueurs de ne plus parler d’arbitrage ni de faire le geste du VAR. Il exprime néanmoins sa solidarité envers l’arbitre M. Stinat, qui aurait reçu des menaces.

En conclusion, De Zerbi a réaffirmé son engagement envers l’OM, assurant qu’il se sent bien à Marseille et envisage d’y rester plusieurs saisons.