OM : Diaz donne son onze parfait (il sort 4 habituels titulaires) !

Roberto De Zerbi a choisi de faire quelques changements face à Angers vendredi, un choix qui n’a pas payé. Le consultant Kevin Diaz a donné son onze idéal avec l’effectif actuel à disposition…

Sur RMC Sport, Kevin Diaz a donné son avis sur le onze que Roberto De Zerbi devrait aligner. Pour lui il n’y a pas 40 solutions : « L’équipe de Marseille, je peux te la donner humblement, en tout cas la mienne si j’étais conseiller de De Zerbi. Rulli dans les buts, à droite, tu as une possibilité avec Lirola ou un Murillo un peu plus défensif. Balerdi, Brassier en défense centrale. Merlin quand il va revenir de blessure, ensuite, tu as deux 6 avec Hojbjerg et Rongier et Rabiot en numéro 8. À gauche, tu mets Rowe, à droite Greenwood et en pointe Maupay. Comme ça, l’histoire, elle est réglée. Il n’y a pas à tergiverser, il n’y a pas mieux ! ». Maupay ne sera pas disponible pour le prochain match car suspendu suite à son carton rouge, par contre Merlin, Rongier et Rabiot pourraient postuler à une place dans le onze de De Zerbi. L’équipe proposé par le consultant RMC est donc plus dans un système en 4-3-3…

A lire : Mercato OM : Intérêt confirmé pour ce milieu de Serie A !

Diaz sort Kondogbia, Wahi, Henrique et Harit du onze !

⚪🔵 @kevindiaz11 donne son 11 type de l’OM qu’il proposerait à De Zerbi s’il était son conseiller ! 🤔 Vous êtes d’accord avec lui ? pic.twitter.com/hYCLGGoWol — After Foot RMC (@AfterRMC) October 4, 2024





« Pour nous, c’est une défaite. Le vestiaire le ressent comme ça. C’est dur mais il faut s’améliorer. On est en train d’être une équipe mais il faut faire les choses différemment. Aujourd’hui, on ne peut pas perdre à la maison. On ne peut pas perdre deux points. On doit revoir le match. On est déçu. On a eu des occasions, mais à domicile on doit dominer tout le match. On ne l’a pas fait. Dans ce club, il n’y a pas de temps. Les prochains matchs, il faudra être présents », a déclaré le Capitaine en à DAZN après le match ce vendredi soir face à Angers au Vélodrome.

🤝| L’Olympique de Marseille concède le nul à domicile face à Angers ! ⚖️ #OMSCO pic.twitter.com/YEf9GesDuc — DAZN France (@DAZN_FR) October 4, 2024

La réaction de l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi au micro de DAZN au terme du match nul concédé face à Angers (1-1) ce vendredi soir en Ligue 1.

« On a vu de la fatigue chez certains joueurs en première période. On a essayé de trouver des joueurs entre les lignes d’avoir du contrôle, d’aller plus haut et d’aller dans la zone de finition. Et après il y a eu ces expulsions qui ont tout changé, ce n’est plus du tout le même match. On doit continuer à travailler. On ne peut pas jouer trop de matchs comme celui de Strasbourg ou d’aujourd’hui. On a eu du temps pour construire une équipe et elle doit correspondre aux supporters de l’OM. On a des joueurs forts, on doit trouver la mécanique et s’ajuster. On est en colère aujourd’hui après un patch comme celui-là, » a déclaré l’entraîneur de l’OM au terme de la rencontre