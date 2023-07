OM : Arrivée des internationaux (sauf Vitinha), à quoi ressemble l’effectif ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Après la reprise lundi dernier, l’OM va voir revenir ses internationaux ce 10 juillet. Marcelino va pouvoir travailler avec un groupe presque au complet en attendant Vitinha et surtout les recrues !

Ce lundi, la première et seule véritable recrue du mercato estival, Geoffrey Kondogbia sera présent au centre RLD. Comme les autres internationaux Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Ruslan Malinovskyi, Pape Gueye et Cengiz Under. Seul Vitinha, va arriver dans quelques jours après avoir disputé l’Euro Espoirs. Pour rappel, l’OM va disputer son premier match amical contre Nîmes, ce samedi à 18 heures.

Ounahi semble encore souffrir du pied, Harit revient de sa blessure au genou, de plus les retours de prêts Lirola, Amavi et Konrad ne semblent pas rentrer dans les plans de la direction comme l’avait expliqué Ribalta. « Touré rejoindra le groupe. Les autres joueurs (Lirola, Amavi, Konrad) ne resteront pas avec nous, on doit trouver une solution. Le seul qui pourrait avoir une chance, c’est Pape Gueye parce qu’il a bien joué à Séville. »

Voici à quoi ressemble l’effectif de l’OM en ce 10 juillet 2023 :

Gardiens:

Pau López, Simon Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Isaak Touré, Jordan Amavi, Jonathan Clauss, Pol Lirola

Milieux :

Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia, Pape Gueye, Bartug Elmaz, Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier, Azzedine Ounahi, Ruslan Malinovskyi Ruslan Malinovskyi

Attaquants :

Dimitri Payet, Amine Harit, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Salim Ben Seghir, Vitinha

Quel onze possible en fin de semaine ?

Lopez

Clauss Balerdi Gigot Amavi

Rongier Guendouzi

Under Konrad

Payet Ben Seghir

Les contrats de l’effectif actuel

2024 Payet, Simon, Ben Seghir

2025 Mbemba, Gigot, Veretout, Clauss, Under, Guendouzi, Amavi, Konrad

2026 Balerdi, Lopez, Rongier, Lirola, Malinovskyi, Elmaz