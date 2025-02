OM – ASSE : Les Pronos de Nico !

Après la défaite face à Nice, l’OM vient d’enchainer deux victoires face à Lyon et Angers. Les Marseillais vont affronter l’ASSE ce samedi pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette 22e journée de Ligue 1, l’OM reçoit l’ASSE pour un gros match au Vélodrome. L’ASSE a besoin de points pour tenter de garder sa place en Ligue 1. Le changement de coach et l’arrivée d’Eirik Horneland n’ont pas relancé les Verts.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer de Moumbagna, un doute concerne Harit. Rongier devrait faire son retour dans le groupe. Le 3-4-3 marche bien et l’apport des deux recrues Gouiri et Bennacer est un vrai plus. Quid du choix dans le couloir gauche ou Dedic pourrait venir concurrencer Merlin. Alors pour parier allons sur ParionsSport en Ligne N°1 sur les cotes de l’OM*

Mon prono : but de Gouiri pour une cote à 2.30 !

Pour ce OM – ASSE, je pars donc sur un but de Gouiri pour une cote de 2.30 chez notre partenaire Parions Sport. L’OM peut compter sur l’apport de ses recrues pour gagner ce match et pour trouver les bonnes Cotes OM – ASSE. A noter que la cote de la victoire de l’OM sur le score de 3-0 est de 6.90 !

Bénéficiez de 15€ de freebets (sans CB) en plus du bonus de 85 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur Parions Sport

*Jusqu’au 17 mars 2025 inclus. Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur ParionsSport en Ligne.

A lire aussi : OM : C’est déjà confirmé pour Balerdi…

*Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 27/1/25 (109 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, Netbet.