OM – Atalanta : L’avis très tranché de Rolland Courbis

L’OM reçoit l’Atalanta ce jeudi soir pour un match qui s’annonce bouillant ! Pour Rolland Courbis, ça s’annonce tout de même compliqué.

« Ce qui m’emmerde, c’est le match aller à Marseille. On peut m’expliquer ce qu’on veut, les remontadas, terme à la mode, ne se font pas en jouant l’aller à domicile. On était parti sur l’idée que si on battait Benfica, après ce serait mort avec Liverpool. Mais ne mélangeons pas les choses : l’Atalanta, en ce moment, à moins qu’ils aient un problème en 24 heures, je ne dis pas qu’ils sont injouables, mais presque.

Ça va être très très compliqué. Ne faisons pas la connerie de penser qu’il faut se pointer à Bergame avec trois buts d’avance. Même un match nul à Marseille ne sera pas obligatoirement un mauvais résultat. Sur le plan tactique, soyons solides. L’Atalanta est capable de se créer dix occasions par mi-temps. Un OM pas au complet contre une Atalanta au complet, c’est quand même très compliqué. Mais pas impossible. »

Scalvini incertain ?

La bonne nouvelle c’est que l’Atalanta ne sera justement peut-être pas au complet. Après le bluff du coach Gasperini au sujet de Scamacca, cette fois-ci l’inquiétude est réelle et elle concerne Scalvini ! Le défenseur qui revient d’un mois de blessure a joué 90 minutes dimanche, sa condition physique pourrait donc ne pas être optimale ce jeudi. En cas de forfait, c’est De Roon qui reculera en défense centrale et Pasalic intégrera le milieu.