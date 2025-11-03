OM – Atalanta : Plusieurs retours pour De Zerbi, mais un doute pour Balerdi !

Après avoir dû composer avec une infirmerie pleine à craquer face à Auxerre, Roberto De Zerbi pourrait enfin respirer avant la réception de l’Atalanta Bergame, ce mercredi soir au Vélodrome, pour le choc européen tant attendu. Selon les informations de La Provence, trois joueurs importants devraient réintégrer le groupe, tandis qu’un autre reste encore incertain.

Des retours attendus pour l’OM

Face à Auxerre, l’Olympique de Marseille avait dû se passer de huit éléments : Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Hamed Traoré, Amine Gouiri et Bilal Nadir. Un casse-tête pour De Zerbi, contraint de bricoler dans tous les secteurs de jeu.

Mais les nouvelles sont un peu plus encourageantes à l’approche du rendez-vous européen. Toujours selon La Provence, Aguerd, Weah et Nadir devraient être de retour dans le groupe marseillais pour affronter l’Atalanta. Ces retours viendraient renforcer un effectif affaibli depuis plusieurs semaines, notamment sur le plan défensif. De Zerbi esprait 4 retours samedi soir après la victoire face à Auxerre: « Pour Nayef, il n’y aura pas de problème, et pour Nadir non plus. On m’a dit que nous pourrions aussi compter sur Balerdi et Weah contre l’Atalanta. J’espère que ces prévisions seront justes, car j’aimerais disposer du plus grand nombre possible de joueurs pour préparer cette rencontre »

En revanche, le cas de Leonardo Balerdi suscite encore des interrogations. Le défenseur argentin, touché récemment, reste incertain pour la rencontre. Sa présence dépendra de l’évolution de sa gêne physique dans les prochaines heures.

Une infirmerie encore bien remplie

Si ces retours offrent un peu d’air à De Zerbi, plusieurs cadres resteront sur le flanc. Facundo Medina, Hamed Traoré, Geoffrey Kondogbia et Amine Gouiri sont encore indisponibles et ne devraient pas rejouer avant plusieurs semaines. La rechute d’Hamed Traoré, victime d’une blessure à la cuisse, interroge d’ailleurs sur la gestion médicale du groupe marseillais, tant les absences prolongées se multiplient.

Dans un contexte où l’OM a besoin de retrouver de la stabilité et des résultats, la récupération de forces vives comme Aguerd ou Weah tombe à point nommé. Reste à savoir si cela suffira pour rivaliser avec une Atalanta redoutable sur la scène européenne.

Mots-clés : OM, Atalanta, De Zerbi, Aguerd, Balerdi, Weah, Kondogbia, Traoré, Medina, Gouiri, Nadir