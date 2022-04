OM: Attention, Feyenoord ça joue au ballon !

En s’imposant contre le PAOK hier en quart de finale retour de Conference League, l’Olympique de Marseille a validé son ticket pour les demi-finales. Une nouvelle double confrontation où les joueurs de Sampaoli affronteront le Feyenoord Rotterdam. Une équipe à priori à la portée de l’OM mais dont il faudra se méfier comme l’ont expliqué les deux consultants RMC Johann Crochet et Polo Breitner.

C’est fait ! Après un match aller très tendu au Vélodrome (2-1) et un retour où les marseillais ont maitrisé leur sujet hier à Salonique, l’OM est de retour dans le dernier carré d’une compétition européenne. Avec cette victoire acquise dans un contexte qu’on annonçait difficile chez les grecques, l’OM confirme sa forme du moment et va pouvoir se concentrer sur le classico qui arrive dès ce dimanche soir.

À lire également : Riolo voit une fin de saison canon pour les marseillais mais prévient l’OM

Il va être temps désormais de se plonger dans cette demi-finale qui se jouera contre le Feyenoord Rotterdam. 3ème du championnat d’Eredivise derrière l’Ajax et le PSV, l’équipe d’Arne Slot réalise une saison remarquable que ce soit en championnat comme en Conference League où les néerlandais sont sortis premier de leur groupe. Équipe très méconnue en France, les deux consultants RMC Johann Crochet et Polo Breitner en ont dit un peu plus sur ce club dont il faudra se méfier :

« C’est une très belle équipe avec un entraineur qui avait fait des exploits à l’AZ Alkmaar qui fait superformer ses joueurs offensifs. Polo pourra vous parler de Sinistera, l’ailier qui est un joueur qui cette année explose comme avait explosé Calvin Steng qui aujourd’hui joue à Nice. C’est un entraineur qui ose la prise de risques, qui aime la jeunesse, qui est capable d’avoir une équipe avec un jeu de position presque espagnole mais avec une grosse dose de verticalité et ça les ailiers aident beaucoup là dedans. Des joueurs très techniques (…) ça recrute très malin, en Norvège, dans les pays Scandinaves, en Amérique du Sud, en Belgique, c’est vraiment un club qui travaille très bien, un super entraineur et un jeu très offensif ». Johann Crochet – Source : After RMC (14/04/2022) Le Feyenoord, une équipe à l’espagnole ?

Des propos confirmés par le consultant RMC en Allemagne, Polo Breitner. Pour le spécialiste de la Bundesliga qui a eu l’occasion d’observer de près les 3ème du Pays Bas lorsqu’ils ont joué l’Union Berlin, l’OM n’aura pas la tâche facile contre une équipe très technique qui possède toutes les caractéristiques d’une bonne équipe de Liga :

« L’Union Berlin était dans leur groupe pour les phases de groupes, 2 victoires de Feyenoord et à la fin de la rencontre je me dis « mais qu’est ce qui est arrivé ? 3-1, 2-1 je comprends pas où est la vraie différence ». Puis je les revois contre le Partizan puis lors de leur défaite à l’Ajax puis je regarde d’un peu plus près les joueurs dans le détail et je vois qu’ils travaillent beaucoup dans les petits périmètres en attaque et tu te rends compte que y’a beaucoup de joueurs dans leur équipe de taille moyenne voir petite 1m75 voir 1m70. Donc une équipe très dynamique dans les 30 derniers mètres. Ils jouent la transition à la perfection, c’est une équipe qui aime le ballon avec un joueur qui est au dessus du lot avec Sinistera qui est ailier, meneur donc ça va très vite (…) C’est une équipe très spéciale, atypique, qu’on a plus l’habitude de voir donc je dis méfiance, méfiance » Polo Breitner – Source : After RMC (14 /04/2022)