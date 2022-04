Riolo voit une fin de saison canon pour les marseillais mais prévient l’OM

Hier, l’OM s’est imposé sur le pelouse du PAOK dans le quart de finale retour de la Conference League. En plus d’accéder au dernier carré d’une compétition européenne, Marseille a enchainé une huitième victoire d’affilée. Une dynamique folle que Daniel Riolo ne voit pas s’estomper du côté des marseillais.

On leur avait promis l’enfer, ils ont su éteindre les flammes. Hier, l’Olympique de Marseille est allé chercher sa qualification en demi-finale de Conference League contre le PAOK Salonique en s’imposant au stade Toumba (0-1) avec un but de Dimitri Payet. Auteurs d’un match moins spectaculaire qu’à l’aller, les marseillais se sont néanmoins montrés solides tout au long du match avec une prestation défensive remarquable et une solidarité d’équipe nécessaire dans l’atmosphère très chaude du stade grecque.

Avec cette victoire, les phocéens enchainent une huitième victoire de suite et semblent lancés pour leur fin de saison à enjeux. Un podium à aller chercher en championnat et une coupe européenne à gagner, la fin du mois d’Avril et le mois de Mai de l’équipe s’annonce palpitante. Les hommes de Sampaoli mettent tous les ingrédients pour réussir au mieux ces objectifs et pour Daniel Riolo, journaliste à RMC, l’OM a toutes les cartes en main pour faire vivre à ses supporters une fin de saison réussie et pleine d’émotions :

« Je trouve que les joueurs sont épanouis, je les trouve très bien, quand Payet a marqué c’est toujours pareil, ce sont des signes qu’on interprète comme on veut mais la réunion de tous les joueurs autour du staff qui était là, montre qu’il y a une bonne ambiance et que tout le monde est à bloc pour cette fin de saison où il peut avoir plein de choses positives pour l’OM. Moi, je suis content parce que ça me conforte dans ce que je pense de l’équipe depuis le début de la saison et finalement il s’avère que c’est l’OM qui aura fait la plus belle saison, en tout cas top 3 de notre pays avec cette demi-finale là. » Daniel Riolo – Source : After RMC (14/04/2022) Riolo se méfie du prochain adversaire de l’OM !

Après avoir battu les suisses de Bâle et donc les grecques du PAOK, les marseillais vont s’attaquer à un nouvel adversaire : les néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Une équipe qui pourrait s’avérer plus costaud et plus difficile à manœuvrer que les deux équipes que les phocéens ont éliminés. Selon Riolo, les 3ème du championnat d’Eredivise sont aussi sur une belle dynamique et l’OM devra sortir 2 matchs pleins pour espérer voir la finale :

« Ça va être un beau match parce Feyenoord ça envoie un peu quand même. Autant contre les grecques il est logique qu’on soit au dessus, contre les équipes néerlandaises, on se balade pas donc il va falloir être sérieux et jouer le truc mais bon l’OM a les moyens de faire une très très belle fin de saison et se procurer plein d’émotions. » Daniel Riolo– Source : After RMC (14/04/2022)