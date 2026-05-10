OM : Aubameyang a voulu sortir du silence après l’affaire de la Commanderie

Au cœur d’une nouvelle polémique à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang aurait sérieusement envisagé de prendre publiquement la parole après son écartement du groupe marseillais avant le déplacement au Havre. Selon les informations de La Provence, l’attaquant gabonais a pensé à rédiger un communiqué afin d’expliquer sa version des faits après le chahut survenu à la Commanderie jeudi soir.

Finalement, Aubameyang aurait choisi de ne pas communiquer publiquement pour éviter d’aggraver une situation déjà explosive autour du club phocéen.

Toujours selon La Provence, l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça assume totalement son comportement. Après l’incident impliquant Bob Tahri, représentant de la direction sportive aspergé avec un extincteur durant une soirée agitée à la Commanderie, Aubameyang aurait rapidement présenté ses excuses.

Le quotidien régional précise que le joueur se serait excusé auprès de Bob Tahri, mais également auprès des présidents du club ainsi que de Medhi Benatia.

En interne, plusieurs proches du vestiaire regrettent toutefois l’ampleur prise par cette affaire, estimant qu’elle aurait pu rester confinée au club.

A lire aussi : Mercato OM : Grosse concurrence pour cette pépite au poste de défenseur central !

« Il a fait une connerie, s’est fait taper sur les doigts et s’est excusé. Cette histoire aurait pu se régler en interne », confie ainsi un intime du groupe professionnel à La Provence.

Cette nouvelle séquence illustre une fois encore le climat extrêmement tendu qui règne actuellement à Marseille, entre sanctions internes, joueurs contestés et relations de plus en plus fragiles entre le vestiaire et la direction sportive.