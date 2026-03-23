OM : Aubameyang, ça devient dur… les notes !

L’OM s’est incliné 1-2 face au LOSC lors de la 27e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont ouvert le score mais on ensuite été bien trop fébriles en seconde période pour au final s’incliner. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

La rencontre débute sur un rythme animé au Stade Vélodrome, avec un LOSC dangereux dès les premières minutes, notamment par Haraldsson et Fernandez-Pardo, tandis que Marseille subit plusieurs alertes. Le tournant du début de match intervient à la 15e minute avec la sortie sur blessure de Mason Greenwood, remplacé par Ethan Nwaneri, après un choc rugueux avec Verdonk. Progressivement, Lille prend le contrôle du milieu et se procure des occasions, mais se heurte à Geronimo Rulli. Malgré cette domination nordiste, l’OM se montre réaliste en fin de première période. À la 43e minute, Igor Paixao déborde côté gauche et sert en retrait Nwaneri, qui conclut d’une demi-volée du gauche pour ouvrir le score. Dans un premier acte marqué aussi par la blessure du gardien lillois Berke Özer, Marseille rentre aux vestiaires avec l’avantage. L’efficacité marseillaise contraste alors avec le volume de jeu lillois.

L’OM craque en deuxième mi-temps !

Au retour des vestiaires, le match bascule rapidement puisque Lille égalise dès la 49e minute grâce à Thomas Meunier, opportuniste après un ballon mal dégagé dans la surface. Les Dogues continuent de pousser et pensent même prendre l’avantage, mais un but de Fernandez-Pardo est refusé pour hors-jeu. Marseille tente de réagir avec des changements offensifs, notamment l’entrée d’Amine Gouiri, mais se heurte à une défense lilloise solide. De son côté, Lille se montre de plus en plus dangereux, porté par Bentaleb et Haraldsson, obligeant Rulli à plusieurs interventions. Le tournant intervient en fin de match après l’entrée d’Olivier Giroud, qui apporte un impact immédiat. À la 86e minute, sur un centre précis de Meunier, Giroud s’impose de la tête au second poteau et donne l’avantage aux siens. Malgré quelques dernières tentatives, l’OM ne parvient pas à revenir et voit sa série s’arrêter à domicile, tandis que Lille signe un succès précieux dans la course au podium.

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La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 2 / 10

Son appréciation

Soirée compliquée pour Pierre-Emerick Aubameyang lors de la défaite de l’Olympique de Marseille face au LOSC Lille (1-2). Très discret malgré ses efforts, il manque son duel face à Altay Bayındır Özer et se montre maladroit dans ses choix. Sa perte de balle et son duel perdu contre Thomas Meunier amènent l’égalisation lilloise. Une prestation décevante à oublier.

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