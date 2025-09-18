OM : Aubameyang en manque de réalisme !

L’OM peut avoir des regrets après sa courte défaite 2-1 face au Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette rencontre disputée à Madrid.
L’OM a quitté le Santiago Bernabeu avec une courte défaite (2-1) mais une prestation pleine de courage. Les Olympiens avaient pourtant ouvert le score grâce à Timothy Weah, idéalement servi par Greenwood, surprenant ainsi le Real Madrid. Mais les Madrilènes ont rapidement réagi, obtenant un premier penalty transformé par Kylian Mbappé. Dans les buts, Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’OM à flot, multipliant les parades face aux assauts adverses.
Avec une possession légèrement supérieure (56,7 %), les joueurs de Roberto De Zerbi ont tenté de poser leur jeu malgré la pression constante. Le match a basculé quand Dani Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli, offrant un avantage numérique aux Marseillais. À onze contre dix, l’OM a cru pouvoir renverser la situation et s’est créé plusieurs occasions franches. Mais une main peu flagrante de Facundo Medina a redonné un penalty au Real, que Mbappé a une nouvelle fois transformé pour inscrire son doublé.
Dans les dernières minutes, l’OM a tout tenté, avec des tentatives de Greenwood, Gouiri ou Paixão, mais sans réussite face à une défense madrilène expérimentée. Cette défaite laisse un goût amer aux Olympiens, qui repartent bredouilles malgré une prestation solide et de réels motifs d’espoir pour la suite de leur parcours en Ligue des champions.
La note de Pierre-Emerick Aubameyang 4,5/10
⚽️ Weah a lancé sa saison ?
Son appréciation
Face à la charnière Militao-Huijsen, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une soirée difficile. Souvent isolé et maladroit dans ses remises, il a eu deux occasions franches : une frappe non cadrée en contre (39e) et un tir lointain repoussé par Courtois (57e). Combatif mais trop imprécis, le Gabonais n’a pas réussi à bonifier ses ballons dos au but. Présent jusqu’au bout, il a tenté de peser en déviation sans parvenir à trouver l’efficacité attendue.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|5/10
|
Une soirée peu évidente, dans la tenaille de la charnière mordante Militao-Huijsen. Travailleur, le Gabonais a deux occasions où il peut faire mieux, sur un contre en profondeur hors cadre (39e) et sur une frappe lointaine détournée par Courtois (57e).
|Note de La Provence
|4/10
|
Les occasions de briller n’ont pas manqué pour le Gabonais… qui n’a pas eu l’efficacité qui caractérise normalement ses rencontres avec le Real (39, 57). Quand il ne se livrait pas à un âpre duel avec Militao, il a souvent manqué ses remises et sent mal le coup sur une passe de O’Riley (51).
|Note de Maxifoot
|4/10
|Choisi à la place de Gouiri, touché à l’épaule contre Lorient (4-0) vendredi en Ligue 1, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas eu un match facile. Souvent isolé, le Gabonais a été bien géré par les défenseurs madrilènes et a été parfois imprécis dans ses remises. Sur sa seule occasion, il n’a pas cadré sa tentative devant Courtois. Le Phocéen a eu chaud en déviant une frappe de Mbappé sur la barre et a aussi signé un tir lointain repoussé par Courtois.
|Note de FootMercato
|4/10
|Pas un match évident pour le Gabonais, avec Militao et Huijsen sur le dos. Il n’a pas vraiment réussi à bonifier ses ballons dos au but, mais a fait parler sa qualité technique sur quelques contres. Il a eu un ballon de but en première mais n’a pas cadré, et a tiré sur Courtois en deuxième période. Trop de déchet toutefois. Il est resté sur la pelouse jusqu’au bout, jouant principalement en déviation.