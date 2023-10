OM : Aubameyang fait une promesse !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est incliné 3-2 à Monaco samedi soir. Une rencontre une nouvelle fois gâchée par le manque d’efficacité de l’attaque olympienne, qui avait pourtant marqué 2 buts avant de vendanger plusieurs occasions à l’image d’Aubameyang.

En zone mixte, l’attaquant a évoqué la pression de résultat qu’il y a à l’OM, mais aussi son propre cas. Aubameyang estime qu’il va enchainer les buts en Ligue 1 une fois qu’il aura marqué le premier. « Je pense que la pression est là tout le temps, à tout moment et c’est normal. On est dans un gros club, on se doit, comme je l’ai dit déjà depuis le début de la saison, de gagner des matchs. En tout cas, en terme de groupe, nous on doit rester solides, dans la tête. Comme je l’ai dit, ce soir je pense qu’on a vu des gens qui se sont battus. Il faut encore faire quelques réglages, mais je suis sûr qu’on va réussir à changer ça. (…) Sincèrement, forcément il y a un peu de frustration. Après, je pense qu’avec mon expérience, je sais que quand le premier va arriver, ça va s’enchaîner. Donc je ne perds pas patience, je continue le travail et je ne lâche rien. »

