OM : Aubameyang, l’efficacité au bon moment… les notes !

Mené à deux reprises, l’Olympique de Marseille a trouvé les ressources pour renverser l’Olympique Lyonnais au terme d’un match spectaculaire (3-2). Portés par un Vélodrome incandescent, les Marseillais ont égalisé une première fois par Paixao avant le doublé décisif d’Aubameyang en fin de rencontre. Un succès arraché dans le temps additionnel qui relance totalement l’OM dans la course au haut du classement. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette rencontre.

Le choc débute sur un rythme très élevé et tourne rapidement à l’avantage de l’Olympique Lyonnais. Dès la 3e minute, Corentin Tolisso profite d’une perte de balle marseillaise et d’une passe d’Endrick pour ouvrir le score d’un tir maîtrisé, refroidissant le Vélodrome. L’Olympique de Marseille réagit aussitôt et se crée plusieurs occasions franches, notamment par Greenwood et Aubameyang, mais se heurte à un Lucas Greif décisif. Les Phocéens poussent, multiplient les corners et les frappes, sans parvenir à égaliser malgré une nette domination territoriale. Lyon, plus réaliste, se montre dangereux en contre et Endrick manque même le break en manquant son lob face à Rulli. Juste avant la pause, les débats restent intenses mais le score ne bouge plus. À la mi-temps, l’OL conserve logiquement l’avantage (0-1) grâce à son efficacité.

L’OM retourne le match !

Au retour des vestiaires, l’OM accentue encore la pression et est récompensé à la 52e minute par une superbe frappe enroulée d’Igor Paixao pour l’égalisation. Lyon croit reprendre le large peu après, mais le doublé de Tolisso est refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Les visiteurs reprennent néanmoins l’avantage à la 76e minute grâce à Rémi Himbert, efficace sur une action initiée par Endrick. Poussé par un Vélodrome incandescent, Marseille ne lâche rien et Aubameyang égalise à la 81e minute sur une reprise à bout portant après un corner. Dans le temps additionnel, l’OM renverse totalement le match : Paixao et Nwaneri combinent côté gauche avant un centre repris victorieusement par Aubameyang, auteur du doublé. Malgré une dernière tentative lyonnaise, Rulli sécurise la victoire, scellant un succès renversant 3-2 pour l’OM.

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 7 / 10

LE BUT DE LA VICTOIRE SIGNÉ AUBA 🕺 pic.twitter.com/FhM6cLv906 — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) March 1, 2026

Son appréciation

Seul en pointe lors du succès 3-2 de l’Olympique de Marseille contre l’Olympique Lyonnais, Pierre-Emerick Aubameyang a longtemps semblé discret avant de faire basculer la rencontre. Gêné par la charnière lyonnaise et peu servi dans de bonnes conditions en première période, le Gabonais a eu du mal à peser malgré quelques appels intéressants et une tentative en pivot contrée. Mais au retour des vestiaires, son sens du placement et son instinct de buteur ont fait la différence. Il égalise d’abord d’une reprise précise dans la surface après un service de Paixao, surgissant dans le dos de la défense. Puis, dans le temps additionnel, il profite d’un centre à ras de terre pour s’offrir un doublé décisif. Peu visible dans le jeu, mais chirurgical dans la zone de vérité, il a incarné le réalisme absolu et s’est imposé comme l’homme du match.

