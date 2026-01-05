OM : Aubameyang muet… les notes !

L’OM s’est incliné 0-2 face au FC Nantes ce dimanche dans un stade Vélodrome peu habitué à ce genre de prestation. Malgré deux cartons rouges, les Marseillais peuvent surtout regretter leur manque d’intensité. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette rencontre disputée à Marseille.
L’OM a bien entamé la rencontre au Vélodrome en confisquant le ballon et en se montrant rapidement dangereux, notamment sur une tête d’Aubameyang sans puissance. Nantes a pourtant été le premier à se créer des situations, avec un but refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR, puis plusieurs alertes dans la surface marseillaise. Le tournant du match intervient à la 26e minute, lorsque Arthur Vermeeren est exclu directement pour une semelle dangereuse sur Anthony Lopes, laissant l’OM à dix. En infériorité numérique, Marseille concède l’ouverture du score à la 31e minute : après une frappe d’Abline repoussée par Rulli, Fabien Centonze suit et marque de près. Malgré ce coup dur, les Marseillais tentent de réagir avant la pause, sans parvenir à égaliser. À la mi-temps, Nantes mène 1-0 face à un OM dominateur mais déjà pénalisé par son indiscipline.
Deux carton rouge et un gros manque d’intensité et de rythme !
Au retour des vestiaires, l’OM essaie de maintenir la possession et se procure quelques frappes lointaines, mais le match bascule définitivement à l’heure de jeu. Déjà averti, Bilal Nadir est exclu à la 56e minute pour une faute en contre-attaque, laissant Marseille à neuf contre onze. Nantes gère alors le tempo, procède en contres et se montre de plus en plus dangereux, obligeant Rulli à plusieurs interventions. Entré en jeu peu après l’heure de jeu, Rémy Cabella, de retour en Ligue 1, apporte du liant au milieu nantais. À la 86e minute, Abline obtient un penalty après une faute de Pavard, transformé par Cabella pour faire le break. Réduits à neuf, les Marseillais ne parviennent pas à inverser la tendance et s’inclinent 2-0, manquant l’occasion de creuser l’écart sur le podium.
A lire : Mercato OM : Marseille vise ce jeune ailier argentin ?
La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 2 / 10
0-2 pour Nantes… le stade est désabusé et le parcage nantais chante ! #OMFCN pic.twitter.com/n3MUKveoHK
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 4, 2026
Son appréciation
Aubameyang a retrouvé la pelouse immédiatement après un retour compliqué de la CAN, mais il n’a pas réussi à transformer ses occasions. Malgré quelques alertes sur la cage nantaise, notamment une tête captée par Lopes (19e), le Gabonais a manqué de tranchant et de présence dans les moments clés. Isolé dans la défense adverse, il a été remplacé à l’heure de jeu par O’Riley (61e), sans avoir pu peser réellement sur le jeu offensif.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|3/10
|
Revenu d’une CAN polluée par une blessure, il n’a pas pu oublier ses tourments gabonais. Il a gâché, d’une tête trop molle, le centre de Paixao (19e), et il était trop court pour couper celui de Weah (45e+5). Il était bien seul au coeur de la défense nantaise, et a été remplacé par O’RILEY (61e).
|Note de La Provence
|2/10
|
Titularisé sitôt son (houleux) retour de sélection enregistré, le Gabonais aurait peut-être mieux fait de reprendre des forces au chaud. Celui qui se plaignait de ne pas être servi avec les Panthères l’a été face à Nantes… munitions qu’il a gâchées seul, comme un grand (19, 45+5).
|Note de Maxifoot
|3/10
|Immédiatement titulaire après son retour de la CAN, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à être décisif. En début de rencontre, le Gabonais a tout de même été dangereux avec une tête captée par Lopes. En infériorité numérique, l’ex-Stéphanois n’a pas démérité dans ses efforts, mais a peu pesé sur le plan offensif.