OM : Aubameyang, trop seul en pointe… Les notes !

L’OM s’est imposé 0-1 face au Toulouse FC samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont réussi à conserver leur avantage d’un but malgré des occasions pour les Toulousains, Rulli a été décisif. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette rencontre disputée au TFC.
Marseille prend rapidement le contrôle du ballon en début de rencontre mais se heurte à un bloc toulousain bien organisé. Les premières minutes sont marquées par quelques situations sur coups de pied arrêtés côté TFC, sans véritable danger pour Rulli. L’OM se montre progressivement plus menaçant, notamment grâce à l’activité de Paixao sur l’aile gauche. À la 17e minute, le Brésilien centre en retrait pour Mason Greenwood qui reprend puissamment et ouvre le score pour les Marseillais. Les visiteurs continuent ensuite de pousser et Aubameyang manque de peu le break à la 27e minute après une erreur de relance toulousaine, tandis que Toulouse reste peu dangereux avant la pause.
Inévitable Greenwood !
Au retour des vestiaires, Toulouse hausse nettement le rythme et met la pression sur la défense marseillaise. Les Violets passent tout près de l’égalisation à la 54e minute lorsque la frappe de Gboho s’écrase sur la barre transversale. La seconde période devient plus tendue avec plusieurs fautes et cartons jaunes, tandis que Marseille recule pour préserver son avantage. Malgré plusieurs centres, corners et une frappe dangereuse de Vignolo repoussée par Rulli en fin de match, Toulouse ne parvient pas à cadrer suffisamment pour égaliser. Dans le temps additionnel, Paixao manque même une balle de break en contre-attaque pour l’OM. Marseille s’impose finalement 1-0 au Stadium grâce au but inscrit en première période par Greenwood.
La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 4 / 10
Son appréciation
Isolé à la pointe de l’attaque marseillaise, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une soirée compliquée. Bien contenu par la défense toulousaine, l’attaquant gabonais a eu peu de ballons à exploiter et a souvent couru dans le vide, sans véritable connexion avec ses partenaires. Il s’est toutefois procuré une grosse occasion après avoir intercepté une passe en retrait, éliminé Restes, mais sa frappe n’a pas trouvé le cadre. Combatif dans l’effort, il n’a néanmoins pas réussi à peser sur la rencontre et a été remplacé en fin de match.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|4/10
|
Il a seulement aimanté vingt ballons et a beaucoup couru dans le vide, sans influence. Une occasion de but est pourtant tombée du ciel, grâce à une passe en retrait ratée de Casseres, mais il n’a pas cadré après avoir dribblé Restes (27e). Remplacé par Emerson Palmieri (82e).
|Note de La Provence
|4/10
|
Le moins en vue des Olympiens. Isolé sur le front de l’attaque, cerné par les trois centraux toulousains, “Auba” n’a pas vraiment existé. Il a quand même eu une occasion à se mettre sous la dent. En renard, il intercepte une passe en retrait, dribble Restes mais croise trop sa frappe (27). Remplacé par Emerson (81).
|Note de Maxifoot
|4/10
|Préféré à Gouiri, remplaçant, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas été à son avantage sur ce match. Sans démériter dans les duels et dans ses remises, l’international gabonais a été bien surveillé par les défenseurs toulousains. Dans la zone de vérité, il a eu une seule opportunité : sur un cadeau de Casseres, il a dribblé Restes mais n’a pas cadré sa tentative.
|Note de FootMercato
|3/10
|Aligné à la pointe de l’attaque marseillaise, le Gabonais a connu une première période assez timide avec 11 ballons touchés (9 en seconde période), une liaison quasi inexistante avec ses partenaires d’attaque et une occasion de réaliser le break manquée après une passe interceptée de Cásseres, un dribble pour éliminer Restes et une frappe passée à côté du but toulousain (28e). Pas avare d’efforts, il a cependant montré beaucoup de frustration face à son incapacité à trouver la faille face aux défenseurs toulousains.