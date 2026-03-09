OM : Aubameyang, trop seul en pointe… Les notes !

L’OM s’est imposé 0-1 face au Toulouse FC samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont réussi à conserver leur avantage d’un but malgré des occasions pour les Toulousains, Rulli a été décisif. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette rencontre disputée au TFC.

Marseille prend rapidement le contrôle du ballon en début de rencontre mais se heurte à un bloc toulousain bien organisé. Les premières minutes sont marquées par quelques situations sur coups de pied arrêtés côté TFC, sans véritable danger pour Rulli. L’OM se montre progressivement plus menaçant, notamment grâce à l’activité de Paixao sur l’aile gauche. À la 17e minute, le Brésilien centre en retrait pour Mason Greenwood qui reprend puissamment et ouvre le score pour les Marseillais. Les visiteurs continuent ensuite de pousser et Aubameyang manque de peu le break à la 27e minute après une erreur de relance toulousaine, tandis que Toulouse reste peu dangereux avant la pause.

Inévitable Greenwood !

Au retour des vestiaires, Toulouse hausse nettement le rythme et met la pression sur la défense marseillaise. Les Violets passent tout près de l’égalisation à la 54e minute lorsque la frappe de Gboho s’écrase sur la barre transversale. La seconde période devient plus tendue avec plusieurs fautes et cartons jaunes, tandis que Marseille recule pour préserver son avantage. Malgré plusieurs centres, corners et une frappe dangereuse de Vignolo repoussée par Rulli en fin de match, Toulouse ne parvient pas à cadrer suffisamment pour égaliser. Dans le temps additionnel, Paixao manque même une balle de break en contre-attaque pour l’OM. Marseille s’impose finalement 1-0 au Stadium grâce au but inscrit en première période par Greenwood.

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 4 / 10

🤝🏼 Les mots de Habib Beye envers Leonardo Balerdi ! Comment avez-vous jugé sa performance ce soir ? pic.twitter.com/fDlgd3v2Tl — L1+ (@ligue1plus) March 7, 2026

Son appréciation

Isolé à la pointe de l’attaque marseillaise, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une soirée compliquée. Bien contenu par la défense toulousaine, l’attaquant gabonais a eu peu de ballons à exploiter et a souvent couru dans le vide, sans véritable connexion avec ses partenaires. Il s’est toutefois procuré une grosse occasion après avoir intercepté une passe en retrait, éliminé Restes, mais sa frappe n’a pas trouvé le cadre. Combatif dans l’effort, il n’a néanmoins pas réussi à peser sur la rencontre et a été remplacé en fin de match.

Les notes des médias