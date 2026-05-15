OM : aucun Marseillais chez les Bleus, une première depuis quarante ans !

C’est un symbole fort de la saison compliquée traversée par l’OM. Pour la première fois depuis quarante ans, aucun joueur marseillais ne figurera dans la liste de l’équipe de France pour une Coupe du monde.

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sur TF1 sa liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026. Aucun représentant olympien n’y apparaît.

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Une absence qui reflète les difficultés sportives du club phocéen cette saison. Parmi l’effectif actuel, seul Benjamin Pavard semblait encore en mesure de prétendre à une place chez les Bleus, malgré ses absences lors des deux derniers rassemblements internationaux.

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Il faut remonter à 1986 pour retrouver une Coupe du monde sans joueur de l’OM dans le groupe tricolore.

À l’époque, la France de Michel Platini avait atteint les demi-finales avant d’être éliminée par l’Allemagne de l’Ouest. Marseille traversait alors une période difficile sportivement, entre saisons en deuxième division et classement modeste en D1.

Paradoxalement, Jean-Pierre Papin faisait déjà partie du groupe France lors du Mondial 1986, mais l’attaquant évoluait encore au Club Brugge KV avant son arrivée à l’OM après la compétition.

Ces dernières décennies, Marseille avait pourtant régulièrement fourni des internationaux aux Bleus :

2022 : Mattéo Guendouzi

2018 : Steve Mandanda , Adil Rami , Florian Thauvin

, , 2014 : Mathieu Valbuena

2010 : Mandanda et Valbuena

2006 : Fabien Barthez et Franck Ribéry

et 2002 : Frank Leboeuf

1998 : Laurent Blanc et Christophe Dugarry

Cette absence totale des Olympiens chez les Bleus illustre le recul sportif du club marseillais ces derniers mois, dans une saison marquée par les tensions internes, les contre-performances et une profonde remise en question du projet sportif.