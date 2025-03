OM : Aucune surprise sur l’arbitre face au PSG…

Ce dimanche l’Olympique de Marseille affrontera le PSG en Ligue 1. Forcément, aucune surprise pour l’arbitre de la rencontre.

Le gros choc entre l’Olympique de Marseille et le PSG aura lieu ce dimanche soir en Ligue 1. Pour cette 26e journée, les Marseillais n’ont pas fait le plein de confiance avec une défaite contre le RC Lens au Vélodrome. L’arbitre qui officiera sur ce match est enfin connu. Il s’agit de Clément Turpin, sans réelle surprise. Ce dernier est souvent au sifflet pour les affiches de la journée du championnat.

L’arbitrage du match PSG – Liverpool ? Samir Nasri rappelle une polémique sur l’OM !

Le consultant Rio Ferdinand, présent sur le plateau de TNT Sports, n’a pas mâché ses mots en critiquant la décision de l’arbitre de ne pas sanctionner Konaté. Il a exprimé son incompréhension face à l’absence d’intervention de la VAR dans cette situation. Cependant, une voix discordante s’est fait entendre en la personne de Samir Nasri. Lors de son intervention sur le Canal Football Club, l’ancien milieu de terrain a estimé que la décision de l’arbitre était justifiée. Il a notamment évoqué une situation similaire survenue lors d’un match de l’OM, où une action comparable n’avait pas été sanctionnée. Pour Nasri, cette cohérence dans l’arbitrage est essentielle.

Merci pour le parallèle ⁦@SamNasri19⁩ 💙 On des pleureuses paraît-il…. pic.twitter.com/2CX4Dnd4zk — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠 (@massilia1978) March 5, 2025

ça me rappelle exactement de Jonathan Rowe. Ca n’a pas été sifflé, c’est pareil

« Pour moi ça me rappelle exactement de Jonathan Rowe. Ca n’a pas été sifflé, c’est pareil. C’était une poussette comme ça. Pour moi, en Angleterre, ça ne se siffle pas », a expliqué Nasri sur le plateau de Canal+! Pour le PSG, cette défaite à domicile complique la tâche en vue du match retour à Anfield. Les Parisiens devront non seulement surmonter le déficit au score, mais aussi gérer la pression d’un environnement réputé pour sa ferveur. La capacité du PSG à rebondir et à tirer les leçons de ce match sera déterminante pour la suite de leur parcours européen.