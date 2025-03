OM : Rongier ? « c’est bien pour Bennacer » pour ce consultant RMC !

L’Olympique de Marseille peut compter sur une concurrence de qualité au milieu de terrain avec Ismaël Bennacer et Valentin Rongier. Une situation que Christophe Dugarry, ancien international français et consultant pour RMC, juge bénéfique pour l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi.

Invité à s’exprimer sur la concurrence entre les deux milieux de terrain, Dugarry a mis en avant l’émulation que cela crée au sein de l’effectif : « Bennacer a besoin de Rongier et inversement. Tout comme l’OM a besoin des deux. Ça crée une émulation au milieu de terrain. » Une vision qui souligne l’importance d’une rotation efficace, surtout dans l’optique d’une qualification en Ligue des Champions.

L’ancien attaquant met également en avant la polyvalence de Rongier, capable de s’adapter à différentes configurations tactiques : « Rongier peut pratiquement jouer à la place de tout le monde au milieu. » Une flexibilité précieuse alors que l’OM se bat pour la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la C1.

Cette concurrence interne est vue comme un moteur de progression pour les deux joueurs : « Je trouve que c’est très bien pour Bennacer de se dire : ‘écoute, il y a Rongier sur le banc de touche, qui est un bon joueur et qui à tout moment va me piquer ma place si je ne suis pas très bien’. Et la même chose pour Rongier. »

Dugarry insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un déclassement pour l’un ou l’autre, mais bien d’un atout pour l’équipe phocéenne : « Je pense que ce sont deux bons joueurs, qui ont encore beaucoup de choses à prouver, en espérant pouvoir atteindre encore un niveau supérieur. Il n’y a pas de déclassement. »

Avec une densité accrue au milieu, l’OM se dote d’une arme supplémentaire pour atteindre ses objectifs. La concurrence entre Bennacer et Rongier pourrait donc être un élément déterminant dans la course au podium en Ligue 1.