OM : “Aujourd’hui, on prend un coup…”

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’OM qui a de nouveau lourdement chuté sur la pelouse de Monaco (3-0). Une défaite qui met grandement en danger les Phocéens dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Pour Valentin Rongier, l’OM a pris un gros coup avec cette défaite…

Avec 5 défaites sur les 7 derniers matchs l’OM marque sérieusement le pas et pourrait tout perdre dans ce sprint final. Le milieu de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier, a évoqué que Monaco a su se montrer plus tranchant que l’OM dans ce match décisif…

“Forcément énervé !”

Au micro de Téléfoot juste après le coup de sifflet final, l’ancien nantais a exprimé sa frustration d’avoir perdu un match aussi décisif que celui là :

“Forcément déçu, forcément énervé, une fois de plus c’était une opportunité de mettre un coup à un adversaire direct, mais aujourd’hui c’est nous qui prenons ce coup-là. On a encore notre destin entre les mains pour aller chercher cette qualification qu’on mérite, je pense, car toute l’année on a été deuxièmes (…) On va se taire, retourner au travail et faire profil bas (…) Si on perd 3-0 c’est qu’il y a des choses qui n’ont pas été bien faites.”

