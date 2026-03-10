OM – Auxerre : Un arbitre qui ne laisse pas de bons souvenirs aux supporters marseillais…

La Ligue de Football Professionnel a officialisé la désignation de Marc Bollengier pour arbitrer le match entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre vendredi à 20h45 au stade Vélodrome. Cette rencontre compte pour la 26e journée de Ligue 1 McDonald’s. Les précédents avec cet arbitre ne sont pas favorables à l’OM.

Marc Bollengier arbitre d’OM – Auxerre

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé que Marc Bollengier sera l’arbitre principal de la rencontre de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre, programmée vendredi à 20h45 au stade Vélodrome. Pour cette affiche de la 26e journée de Ligue 1, l’arbitre sera assisté par Thomas Luczynski et Yannick Boutry le long des lignes de touche. Guillaume Paradis occupera pour sa part le rôle de quatrième arbitre.

Promu arbitre central en Ligue 1 en 2022, Marc Bollengier a déjà officié à plusieurs reprises lors de rencontres impliquant l’Olympique de Marseille. Les statistiques ne plaident toutefois pas en faveur du club phocéen sous sa direction.

Des précédents compliqués pour l’Olympique de Marseille

Lors des rencontres arbitrées par Marc Bollengier, l’Olympique de Marseille ne s’est encore jamais imposé. Deux de ces matchs se sont déroulés au stade Vélodrome.

Le plus récent remonte à janvier 2024 lors d’un OM – RC Strasbourg conclu sur un match nul 1-1. Les Alsaciens avaient égalisé dans le temps additionnel, privant les Marseillais d’une victoire qui semblait acquise.

A lire : Mercato OM : la drôle de rumeur autour de cet ailier néerlandais !

Un autre souvenir reste également négatif face à l’AJ Auxerre. Lors de cette rencontre au Vélodrome, les Bourguignons menaient déjà 3-0 à la pause avant de s’imposer finalement 3-1.

Enfin, cette saison, Marc Bollengier était aussi au sifflet lors du match nul 2-2 concédé par l’Olympique de Marseille face au Paris FC. Au cours de cette rencontre, un penalty avait été accordé contre le gardien Geronimo Rulli.

Après trois matchs dirigés par Marc Bollengier, l’Olympique de Marseille affiche donc un bilan sans victoire. Le rendez-vous de vendredi face à Auxerre offrira une nouvelle occasion aux Marseillais de changer cette tendance sous l’arbitrage de l’officiel français.