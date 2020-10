OM : AVB dit que tout le monde joue comme ça contre City. C’est totalement faux, la preuve avec des chiffres accablants…

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où l’on revient sur la défaite de l’OM contre Manchester City en Ligue des champions .

Au terme de la défaite contre City, AVB est apparu agacé par les questions autour de la stratégie mise en place contre City. Notre journaliste Mourad Aerts démontre que Villas Boas a tord de dire que toutes les équipes jouent comme il l’a fait contre contre l’équipe de Pep Guardiola. Il l’explique avec des chiffres accablants pour le coach olympien. (A Voir dans l’extrait en images ci-dessus)

Wolverhampton qui est une équipe très défensive et a eu 20 fois plus de chance de marque que nous contre City !

« A partir du moment où pour l’OM il est miraculeux que le ballon arrive dans le rond central, tu te dis que le plan c’est juste on défend et on tient le 0-0. C’est pas suffisant. Les « Expected goals », c’ est un modèle statistique qui montre combien de buts tu aurais mérité de marquer dans un match. Un pénalty par exemple cela correspond a 0,75 car on considère que tu as 3 chances sur 4 de le marquer. Une frappe de 30 mètres ça doit être 0,02 car nous sur ce match, on a au finale 0,04 expected goals car on a seulement fait 2 frappes de trente mètres dans toute la partie. Et à la fin du match AVB nous a dit que c’est comme ca pour toutes les équipes qui jouent contre City. Elles jouent bloc bas et au final elles ont une ou deux occasions. Et bien non ça c’est pas vrai. Elles n’ont pas juste 2 frappes de 30 mètres, c’est faux. Même si certaines défendent bas, elles ont des occasion très franches comme le montre les stats des cinq derniers adversaires de City. West-ha a fait 1-1 avec 0,28 en « expected goals » soit 8 fois plus que nous. Arsenal a eu 0,84 donc 20 fois plus de chances que nous de marquer un but. Leeds est un promu Den Premier League et a 1,42. Wolverhampton qui est une équipe très défensive a eu 0,73 donc 20 fois plus que nous également. Et enfin, Leicester qui a explosé City ont eu 2,08. Donc quand j’entends que toutes les équipes jouent tous derrière avec 5 défenseurs et ont seulement 2 occasions et bien c’est faux. Par contre quand tu joues à 5 derrière et qu’il faut une combinaison miracle pour arriver au milieu de terrain, là c’est différent… » Mourad Aerts – Source : FootballClubMarseille.fr

