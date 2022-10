OM : Bailly révèle ce qui est difficile dans le système de Tudor !

« Le coach est quelqu’un qui a une idée très précise, et qu’il faut suivre. Il a un caractère vraiment dur, ce qui est important. Il a l’expérience aussi, et si on est tous concentrés sur ce qu’il nous demande, si on le suit, on pourra faire de belles choses. Il a ses idées en place et quand tu les suis, quand tu y crois, tu as les résultats qui arrivent. Le marquage individuel tout terrain, pour un défenseur central ? Ce n’est pas facile, il faut s’adapter (rires). Ce n’est pas évident de tout le temps suivre, de courir, ce sont des kilomètres à faire, des sprints. Mais quand tu sais ce que le coach veut et que tu es concentré dessus, au fil du temps tu t’habitues. Avec Tudor, c’est marquage individuel sur ton gars partout où il part, donc c’est vrai que c’est différent de ce dont on a l’habitude. Mais il a mis cela en place, il y croit fort, et on doit le suivre ». Eric Bailly – source : L’Equipe (11/10/2022)

OM : Payet / Gerson c’est quoi le problème ? GUENDOUZI DEPENDANCE ?