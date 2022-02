Mercato OM : Ce scout explique pourquoi Bakambu est une bonne pioche !

Arrivé libre de tout contrat cet hiver, Cédric Bakambu est venu renforcer l’attaque de l’OM. Antonio Salamanca qui l’avait recruté à Villarreal est revenu sur le choix de Pablo Longoria.

Il est l’un des deux joueurs à avoir été recruté par l’OM cet hiver. Cédric Bakambu est arrivé libre de tout contrat pour renforcer l’attaque olympienne aux côtés d’Arkadiusz Milik.

Depuis son arrivée, l’attaquant congolais semble s’être bien acclimaté sur le terrain et en dehors. En effet, il avait même inscrit son premier but lors de sa première apparition sous les couleurs olympiennes à Lens. Un but inscrit seulement quelques minutes après être entré en jeu sur le terrain.

Si Longoria s’est mis en tête de signer Bakambu, il n’y a pas de secret – Antonio Salamanca

Passé par la Chine, Cédric Bakambu évoluait auparavant du côté de Villarreal. À l’époque, c’est Antonio Salamanca qui s’était chargé de recruter l’attaquant congolais au sein du club espagnol. Hier, l’ancien scout de Villarreal s’est confié au sujet du choix de Cédric Bakambu de rejoindre l’OM sur Eurosport.

« Je le vois capable de marquer des buts à l’OM mais surtout, je le vois capable de briller au sein de l’équipe. Il sait s’orienter par rapport au but, ouvrir des brèches dans les défenses adverses même sans avoir le ballon. Automatiquement, c’est un joueur capable d’apporter au niveau du jeu. Il est capable de finir l’action en une touche dans la surface, donc il est très surveillé. Mais s’il est très surveillé, cela maintient constamment l’attention des défenseurs, ce qui libère de l’espace et du temps pour ses partenaires. Si Pablo Longoria s’est mis en tête de le faire signer, il n’y a pas de secret. » Antonio Salamanca – Source : Eurosport (09/02/2022)

Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur – Cédric Bakambu

En conférence de presse lors de sa présentation, Cédric Bakambu avait décrit ses qualités et ses défauts, avec humilité. Le Congolais avait d’ailleurs confirmé qu’il était capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque.

« Mes qualités? Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur, la verticalité. Des défauts, on en a tous. J’ai quelques points à travailler, je ne suis pas le meilleur attaquant du monde, mais j’espère apporter toutes mes qualités au profit du collectif (…) « J’ai échangé avec le coach, à deux reprises. Comme je lui ai dit, peu importe la position, le plus important est que l’équipe performe. Je vais jouer à fond, mettre mes capacités au bien du collectif. « Mon état de forme? Je suis un joueur de foot professionnel, je me suis entretenu, j’ai gardé la forme, j’ai un très beau staff qui s’occupe de moi aujourd’hui. Mon contrat n’est pas encore homologué par la Ligue je ne pourrais pas jouer Dimanche ». « Cédric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/01/2022)