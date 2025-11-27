OM : Bakola avec Ayew et Nasri… les 10 prodiges marseillais lancés en Ligue des champions !

À l’occasion de la première titularisation de Darryl Bakola en Ligue des champions face à Newcastle (2-1), L’Équipe a publié un classement des dix plus jeunes joueurs à avoir débuté un match de C1 avec l’OM. Un rappel précieux de trajectoires variées, entre carrières fulgurantes, confirmations tardives et promesses inabouties. Retour sur ces jeunes talents propulsés très tôt sur la scène européenne.

Le top 10 des plus jeunes titulaires olympiens en C1

Le plus jeune reste Jean-Christophe Marquet, aligné à 17 ans et 158 jours en octobre 1991 contre l’Union Luxembourg (5-0). Profitant du large succès obtenu à l’aller, Tomislav Ivic lui offre sa chance au retour. « Prometteur ce Marquet », écrivait alors L’Équipe, soulignant « un solide gaillard qui n’a pas du tout semblé angoissé ». Malgré cette entrée remarquée, l’arrière gauche ne parviendra pas à s’imposer durablement au haut niveau.

Juste derrière, André Ayew connaît sa première titularisation en C1 en 2007 à Porto, à 17 ans et 324 jours. L’Équipe note alors qu’il « créa toutefois du souci à Bosingwa » malgré l’inexpérience. L’histoire démontrera que le Ghanéen confirmera largement son potentiel, devenant l’un des Olympiens marquants du XXIe siècle.

Bakola 3e plus jeune derrière Marquet et Ayew

Le plus récent de cette liste est Darryl Bakola, titularisé à 17 ans et 360 jours contre Newcastle le 25 novembre 2025. Le milieu formé au Red Star signe une prestation encourageante, marquée par une passe décisive pour Aubameyang. « Bakola n’a pas été paralysé par l’enjeu », souligne L’Équipe, mettant en avant son culot et sa disponibilité.

D’autres noms marquants apparaissent dans ce top 10, comme Luis Henrique (18 ans), Benjamin Mendy (19 ans), Loris Reina, Seydou Keita, Jordan Ayew, Jérémy Gavanon ou encore Samir Nasri. Certains ont explosé ailleurs (Keita au Barça, Mendy à Monaco puis City), d’autres ont connu un destin plus discret, mais tous ont vécu ce moment fondateur avec l’OM.

Ce classement illustre à quel point la formation olympienne et la capacité du club à lancer ses jeunes en Ligue des champions contribuent à écrire l’histoire du club. Et avec l’émergence de Bakola, la tradition pourrait bien se poursuivre.