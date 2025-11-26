OM – Ce qu’attend désormais Éric Di Meco de De Zerbi !

Au lendemain de la précieuse victoire de l’OM contre Newcastle (2-1) au Vélodrome, les réactions se multiplient autour de la prestation des Marseillais et du doublé décisif signé Pierre-Emerick Aubameyang. Invité ce mercredi dans Le Moscato Show sur RMC, Éric Di Meco a livré une analyse appuyée, soulignant l’impact majeur de l’attaquant gabonais dans une rencontre cruciale pour la suite de la campagne européenne.

L’ancien défenseur marseillais ne cache pas son admiration pour le rôle déterminant joué par le buteur olympien, qui a offert à son équipe une victoire indispensable après un début de match compliqué. Pour lui, Aubameyang a été l’élément déclencheur qui a remis l’OM à l’endroit.

La déclaration complète d’Éric Di Meco

“Déjà quand il arrive, Aubameyang se refait la cerise en coupe d’Europe. Hier il change tout parce que si tu perds, ta Ligue des champions est finie. L’OM s’est relancé et c’est lui qui réveille tout le monde. Je suis confiant, j’espère que c’est le match fondateur et j’espère que De Zerbi va arrêter de faire des changements et qu’il mettra une équipe avec une équipe dorsale qui ne bouge pas. Il y a des joueurs qui doivent être sur le terrain.”

Un match fondateur pour la suite ?

Pour Di Meco, ce succès pourrait marquer un tournant dans la saison marseillaise. L’ancien international espère que cette prestation servira de référence et que Roberto De Zerbi stabilisera désormais une ossature claire, indispensable selon lui pour gagner en régularité.

Alors que l’OM se replace dans la course à la qualification, cette prise de parole s’inscrit dans un climat d’optimisme retrouvée… grâce, en grande partie, à un Aubameyang redevenu décisif dans les moments qui comptent.

